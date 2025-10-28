Венесуела заявила про захоплення агентів ЦРУ на тлі ескалації напруженості в Карибському регіоні – ЗМІ

$42.070.07
48.970.21
ukenru
Ексклюзив
14:36 • 2560 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
10:50 • 12464 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 27714 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 21880 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 21222 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 18999 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 15913 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 38514 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 30148 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
28 жовтня, 06:38 • 13325 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.4м/с
72%
742мм
Популярнi новини
Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримкиPhoto28 жовтня, 07:51 • 13572 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 28714 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 25070 перегляди
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліціяPhotoVideo10:32 • 11914 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 13371 перегляди
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 13418 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 25113 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:42 • 27714 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 38514 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto28 жовтня, 07:00 • 30148 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Ренд Пол
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 5170 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 5214 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 28750 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 38514 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 37081 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм

Венесуела заявила про захоплення агентів ЦРУ на тлі ескалації напруженості в Карибському регіоні – ЗМІ

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Венесуела оголосила про затримання агентів ЦРУ, звинувативши їх у підготовці "атаки під фальшивим прапором" для провокування війни зі США. Заява президента Ніколаса Мадуро пролунала на тлі розгортання американського есмінця USS Gravely поблизу Венесуели.

Венесуела заявила про захоплення агентів ЦРУ на тлі ескалації напруженості в Карибському регіоні – ЗМІ

Венесуела оголосила про затримання агентів ЦРУ, звинувативши їх у підготовці "атаки під фальшивим прапором", яка нібито мала спровокувати повномасштабну війну зі США. Заява була зроблена президентом Ніколасом Мадуро, проте уряд не оприлюднив жодних деталей щодо числа затриманих, їхнього громадянства чи місця арешту. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

За словами Каракаса, змова могла бути пов’язана з недавнім розгортанням американського есмінця USS Gravely поблизу Тринідаду і Тобаго – всього за сім миль від узбережжя Венесуели. Це найбільше скупчення американських військ у регіоні з часів Холодної війни.

На цьому тлі американські дії проти "наркотерористичних" човнів з Венесуели викликали суперечки серед законодавців.

Мадуро просить Трампа уникнути війни на тлі посилення тиску США у Карибському морі24.10.25, 11:01 • 3403 перегляди

Сенатор-республіканець Ренд Пол назвав удари "позасудовими вбивствами", порівнявши їх зі страчами, які проводять Китай та Іран, і підкреслив, що Конгрес не давав дозволу на подібну військову операцію. Демократ Рубен Гальєго схвалив цю критику, назвавши дії "санкціонованим убивством".

Водночас сенатор Ліндсі Грем висловив підтримку розширенню операцій із моря на сушу, мотивуючи це боротьбою з наркокартелями. З початку вересня США знищили десять човнів, загинуло 43 людини, і удари, за словами джерела з Міністерства оборони, триватимуть, доки картелі "не зупиняться".

США завдали трьох ударів по чотирьох "наркотерористичних" човнах – загинуло 14 осіб, один вижив – Вloomberg 28.10.25, 16:45 • 810 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Воєнний стан
Сутички
Ніколас Мадуро
Міністерство оборони США
Конгрес США
Ліндсі Грем
Венесуела
Ренд Пол
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран