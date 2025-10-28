Венесуела заявила про захоплення агентів ЦРУ на тлі ескалації напруженості в Карибському регіоні – ЗМІ

Венесуела оголосила про затримання агентів ЦРУ, звинувативши їх у підготовці "атаки під фальшивим прапором", яка нібито мала спровокувати повномасштабну війну зі США. Заява була зроблена президентом Ніколасом Мадуро, проте уряд не оприлюднив жодних деталей щодо числа затриманих, їхнього громадянства чи місця арешту. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

За словами Каракаса, змова могла бути пов’язана з недавнім розгортанням американського есмінця USS Gravely поблизу Тринідаду і Тобаго – всього за сім миль від узбережжя Венесуели. Це найбільше скупчення американських військ у регіоні з часів Холодної війни.

На цьому тлі американські дії проти "наркотерористичних" човнів з Венесуели викликали суперечки серед законодавців.

Мадуро просить Трампа уникнути війни на тлі посилення тиску США у Карибському морі

Сенатор-республіканець Ренд Пол назвав удари "позасудовими вбивствами", порівнявши їх зі страчами, які проводять Китай та Іран, і підкреслив, що Конгрес не давав дозволу на подібну військову операцію. Демократ Рубен Гальєго схвалив цю критику, назвавши дії "санкціонованим убивством".

Водночас сенатор Ліндсі Грем висловив підтримку розширенню операцій із моря на сушу, мотивуючи це боротьбою з наркокартелями. З початку вересня США знищили десять човнів, загинуло 43 людини, і удари, за словами джерела з Міністерства оборони, триватимуть, доки картелі "не зупиняться".

