Венесуэла заявила о захвате агентов ЦРУ на фоне эскалации напряженности в Карибском регионе – СМИ

Венесуэла объявила о задержании агентов ЦРУ, обвинив их в подготовке «атаки под ложным флагом», которая якобы должна была спровоцировать полномасштабную войну с США. Заявление было сделано президентом Николасом Мадуро, однако правительство не обнародовало никаких деталей относительно числа задержанных, их гражданства или места ареста. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

По словам Каракаса, заговор мог быть связан с недавним развертыванием американского эсминца USS Gravely вблизи Тринидада и Тобаго – всего в семи милях от побережья Венесуэлы. Это самое большое скопление американских войск в регионе со времен Холодной войны.

На этом фоне американские действия против «наркотеррористических» лодок из Венесуэлы вызвали споры среди законодателей.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал удары «внесудебными убийствами», сравнив их с казнями, которые проводят Китай и Иран, и подчеркнул, что Конгресс не давал разрешения на подобную военную операцию. Демократ Рубен Гальего одобрил эту критику, назвав действия «санкционированным убийством».

В то же время сенатор Линдси Грэм выразил поддержку расширению операций с моря на сушу, мотивируя это борьбой с наркокартелями. С начала сентября США уничтожили десять лодок, погибло 43 человека, и удары, по словам источника из Министерства обороны, будут продолжаться, пока картели «не остановятся».

