Эксклюзив
14:36 • 4998 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 15044 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 30681 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 23736 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 22705 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 19453 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16236 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 40167 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 31248 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13418 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 30684 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 40170 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto28 октября, 07:00 • 31250 просмотра
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Венесуэла заявила о захвате агентов ЦРУ на фоне эскалации напряженности в Карибском регионе – СМИ

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

Венесуэла объявила о задержании агентов ЦРУ, обвинив их в подготовке «атаки под фальшивым флагом» для провоцирования войны с США. Заявление президента Николаса Мадуро прозвучало на фоне развертывания американского эсминца USS Gravely вблизи Венесуэлы.

Венесуэла заявила о захвате агентов ЦРУ на фоне эскалации напряженности в Карибском регионе – СМИ

Венесуэла объявила о задержании агентов ЦРУ, обвинив их в подготовке «атаки под ложным флагом», которая якобы должна была спровоцировать полномасштабную войну с США. Заявление было сделано президентом Николасом Мадуро, однако правительство не обнародовало никаких деталей относительно числа задержанных, их гражданства или места ареста. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

По словам Каракаса, заговор мог быть связан с недавним развертыванием американского эсминца USS Gravely вблизи Тринидада и Тобаго – всего в семи милях от побережья Венесуэлы. Это самое большое скопление американских войск в регионе со времен Холодной войны.

На этом фоне американские действия против «наркотеррористических» лодок из Венесуэлы вызвали споры среди законодателей.

Мадуро просит Трампа избежать войны на фоне усиления давления США в Карибском море24.10.25, 11:01 • 3403 просмотра

Сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал удары «внесудебными убийствами», сравнив их с казнями, которые проводят Китай и Иран, и подчеркнул, что Конгресс не давал разрешения на подобную военную операцию. Демократ Рубен Гальего одобрил эту критику, назвав действия «санкционированным убийством».

В то же время сенатор Линдси Грэм выразил поддержку расширению операций с моря на сушу, мотивируя это борьбой с наркокартелями. С начала сентября США уничтожили десять лодок, погибло 43 человека, и удары, по словам источника из Министерства обороны, будут продолжаться, пока картели «не остановятся».

США нанесли три удара по четырем «наркотеррористическим» лодкам – погибли 14 человек, один выжил – Bloomberg 28.10.25, 16:45 • 1268 просмотров

Степан Гафтко

