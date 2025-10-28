Американских военных заставили подписать соглашения о неразглашении из-за тайной миссии Трампа в Латинской Америке – Reuters

В США разгорелся новый скандал вокруг военной операции администрации Дональда Трампа в Латинской Америке. Как сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников, военных, задействованных в миссии, заставили подписать соглашения о неразглашении – шаг, который даже внутри Пентагона называют "беспрецедентным" и который вызывает подозрения в чрезмерной секретности. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам источников, неизвестно, сколько именно военных обязали к молчанию и какие именно аспекты операции подпадают под неразглашение. Известно лишь, что документ касается расширения военного присутствия США в регионе, которое Вашингтон официально объясняет "борьбой с наркоторговлей". Впрочем, эксперты предупреждают, что масштабы развертывания намного превышают реальные потребности таких операций, а Венесуэла уже заявила, что расценивает это как подготовку к потенциальному вторжению.

На прошлой неделе Пентагон объявил об отправке авианосной ударной группы "Gerald Ford" в Латинскую Америку, добавив еще около 10 000 военных, атомную подводную лодку, эсминцы и истребители F-35 к уже имеющемуся контингенту из 6,5 тысяч человек. С начала сентября американские силы нанесли по меньшей мере 13 ударов по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, в результате которых погибло более 50 человек – в основном выходцев из Венесуэлы, Колумбии и Эквадора.

Пентагон не предоставил развернутых комментариев ни относительно целей миссии, ни относительно того, почему задействуется такая значительная огневая мощь. В то же время действующий министр обороны Пит Хегсет, возглавивший ведомство в январе, усилил контроль за информационными потоками. Согласно внутреннему меморандуму от 15 октября, все контакты с Конгрессом теперь требуют его персонального разрешения. Также журналистов в Пентагоне обязали подписать новую политику доступа к прессе, а тех, кто отказался, – лишили аккредитации.

