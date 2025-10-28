Американских военных заставили подписать соглашения о неразглашении из-за тайной миссии Трампа в Латинской Америке – Reuters

$42.070.07
48.970.21
ukenru
16:50 • 26506 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
14:36 • 21784 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 27629 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 50927 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 32813 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 25397 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 21210 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16691 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 51865 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 31723 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4м/с
83%
744мм
Популярные новости
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 45165 просмотра
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полицияPhotoVideo28 октября, 10:32 • 22809 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 33574 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 16115 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 18691 просмотра
публикации
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет16:50 • 26507 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 228 октября, 12:22 • 33866 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50 • 45458 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 50927 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 51865 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Блогеры
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нидерланды
Беларусь
Польша
Реклама
УНН Lite
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto18:29 • 3978 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto17:10 • 10360 просмотра
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto28 октября, 13:18 • 18925 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья28 октября, 12:53 • 16345 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 41998 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Нефть марки Brent
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Американских военных заставили подписать соглашения о неразглашении из-за тайной миссии Трампа в Латинской Америке – Reuters

Киев • УНН

 • 764 просмотра

Военных США, привлеченных к миссии в Латинской Америке при администрации Трампа, заставили подписать соглашения о неразглашении. Это вызвало подозрения в чрезмерной секретности и является беспрецедентным шагом.

Американских военных заставили подписать соглашения о неразглашении из-за тайной миссии Трампа в Латинской Америке – Reuters

В США разгорелся новый скандал вокруг военной операции администрации Дональда Трампа в Латинской Америке. Как сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников, военных, задействованных в миссии, заставили подписать соглашения о неразглашении – шаг, который даже внутри Пентагона называют "беспрецедентным" и который вызывает подозрения в чрезмерной секретности. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам источников, неизвестно, сколько именно военных обязали к молчанию и какие именно аспекты операции подпадают под неразглашение. Известно лишь, что документ касается расширения военного присутствия США в регионе, которое Вашингтон официально объясняет "борьбой с наркоторговлей". Впрочем, эксперты предупреждают, что масштабы развертывания намного превышают реальные потребности таких операций, а Венесуэла уже заявила, что расценивает это как подготовку к потенциальному вторжению.

США отправляют авианосец в Латинскую Америку в рамках значительной эскалации наращивания военной силы - Пентагон24.10.25, 21:36 • 3318 просмотров

На прошлой неделе Пентагон объявил об отправке авианосной ударной группы "Gerald Ford" в Латинскую Америку, добавив еще около 10 000 военных, атомную подводную лодку, эсминцы и истребители F-35 к уже имеющемуся контингенту из 6,5 тысяч человек. С начала сентября американские силы нанесли по меньшей мере 13 ударов по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, в результате которых погибло более 50 человек – в основном выходцев из Венесуэлы, Колумбии и Эквадора.

Мадуро обвинил США в "фабрикации войны" после развертывания огромного военного корабля25.10.25, 13:01 • 4269 просмотров

Пентагон не предоставил развернутых комментариев ни относительно целей миссии, ни относительно того, почему задействуется такая значительная огневая мощь. В то же время действующий министр обороны Пит Хегсет, возглавивший ведомство в январе, усилил контроль за информационными потоками. Согласно внутреннему меморандуму от 15 октября, все контакты с Конгрессом теперь требуют его персонального разрешения. Также журналистов в Пентагоне обязали подписать новую политику доступа к прессе, а тех, кто отказался, – лишили аккредитации.

Венесуэла заявила о захвате агентов ЦРУ на фоне эскалации напряженности в Карибском регионе – СМИ28.10.25, 17:23 • 1890 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Столкновения
Пит Хегсетх
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Колумбия
Пентагон
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Эквадор