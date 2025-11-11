В Венесуэле "массовая мобилизация" из-за угрозы "империализма" США: Каракас обещает партизанскую борьбу

$41.960.02
16:14
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
15:57
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
14:28
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов
11 ноября, 09:14
Три области переведены на экстренные отключения света - Укрэнерго
11 ноября, 11:00
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананом
13:27
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларов
14:28
Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении
16:44
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
14:28
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 28179 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора13:01 • 34454 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 12:30
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 86828 просмотра
УНН Lite
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 15877 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 28777 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 56893 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 132369 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 135629 просмотра
В Венесуэле "массовая мобилизация" из-за угрозы "империализма" США: Каракас обещает партизанскую борьбу

Киев • УНН

 852 просмотра

Венесуэла объявила о начале "Плана независимости 2025", который предусматривает "массовую мобилизацию" военных сил в ответ на "империализм" США. Это решение было принято после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных наземных операциях.

В Венесуэле "массовая мобилизация" из-за угрозы "империализма" США: Каракас обещает партизанскую борьбу

Венесуэла объявила о масштабном развертывании военных сил против "империализма" в Америке

Министерство обороны Венесуэлы заявило о начале ключевого этапа "Плана независимости 2025", который предусматривает "массовую мобилизацию" войск, личного состава и техники в ответ на "империализм" США, передает УНН со ссылкой на CNN и Reuters. 

Детали

После того, как президент США Дональд Трамп предположил возможность наземных операций в Венесуэле, с недавним заявлением, что "следующей будет земля", в стране на севере Южной Америки объявили о "массовом" развертывании войск по всей стране для противодействия американскому "империализму". 

В заявлении правительства Николаса Мадуро уточняется, что новый этап включает "массовое развертывание наземных, воздушных, морских, речных и ракетных средств, систем вооружения, воинских частей, Боливарианской милиции, агентств гражданской безопасности и командований для комплексной обороны".

Министерство обороны Венесуэлы подтвердило, что приказ Мадуро будет выполнен со вторника, 11 ноября. Операция должна объединить все военные и общественные компоненты безопасности в рамках "полной оперативной готовности". 

Речь идет о "Плане независимости 2025" - гражданско-военной стратегии, которая мобилизует Вооруженные силы, Боливарианскую милицию и полицейские силы по всей стране.

Обещают "оптимизацию командования, управления и связи" для обеспечения всесторонней обороны страны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся у власти с 2013 года, тем временем заявил, что Трамп стремится отстранить его. Он пообещал, что граждане Венесуэлы и военные будут сопротивляться любой такой попытке.

Reuters в этом смысле отмечает, что армия США сейчас значительно превосходит венесуэльскую. Силы официального Каракаса страдают от нехватки подготовки, низкой заработной платы и ухудшения состояния снаряжения. Об этом сообщили шесть источников, знакомых с военными возможностями Венесуэлы.

Таким образом, правительство Мадуро может сделать ставку на стратегию, которая включает партизанский ответ на возможные действия США. Об этом публично, хотя и без подробностей, упоминали высокопоставленные чиновники.

Напомним

Военные Соединенных Штатов модернизируют давно заброшенную бывшую военно-морскую базу времен Холодной войны в Карибском бассейне, что свидетельствует о подготовке к длительным операциям, которые могут помочь в поддержке возможных действий в Венесуэле.

США нанесли удар по судам наркокартелей в Тихом океане: погибли шесть человек10.11.25, 18:50 • 28135 просмотров

