В Венесуэле "массовая мобилизация" из-за угрозы "империализма" США: Каракас обещает партизанскую борьбу
Киев • УНН
Венесуэла объявила о начале "Плана независимости 2025", который предусматривает "массовую мобилизацию" военных сил в ответ на "империализм" США. Это решение было принято после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных наземных операциях.
Венесуэла объявила о масштабном развертывании военных сил против "империализма" в Америке
Министерство обороны Венесуэлы заявило о начале ключевого этапа "Плана независимости 2025", который предусматривает "массовую мобилизацию" войск, личного состава и техники в ответ на "империализм" США, передает УНН со ссылкой на CNN и Reuters.
Детали
После того, как президент США Дональд Трамп предположил возможность наземных операций в Венесуэле, с недавним заявлением, что "следующей будет земля", в стране на севере Южной Америки объявили о "массовом" развертывании войск по всей стране для противодействия американскому "империализму".
В заявлении правительства Николаса Мадуро уточняется, что новый этап включает "массовое развертывание наземных, воздушных, морских, речных и ракетных средств, систем вооружения, воинских частей, Боливарианской милиции, агентств гражданской безопасности и командований для комплексной обороны".
Министерство обороны Венесуэлы подтвердило, что приказ Мадуро будет выполнен со вторника, 11 ноября. Операция должна объединить все военные и общественные компоненты безопасности в рамках "полной оперативной готовности".
Речь идет о "Плане независимости 2025" - гражданско-военной стратегии, которая мобилизует Вооруженные силы, Боливарианскую милицию и полицейские силы по всей стране.
Обещают "оптимизацию командования, управления и связи" для обеспечения всесторонней обороны страны.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся у власти с 2013 года, тем временем заявил, что Трамп стремится отстранить его. Он пообещал, что граждане Венесуэлы и военные будут сопротивляться любой такой попытке.
Reuters в этом смысле отмечает, что армия США сейчас значительно превосходит венесуэльскую. Силы официального Каракаса страдают от нехватки подготовки, низкой заработной платы и ухудшения состояния снаряжения. Об этом сообщили шесть источников, знакомых с военными возможностями Венесуэлы.
Таким образом, правительство Мадуро может сделать ставку на стратегию, которая включает партизанский ответ на возможные действия США. Об этом публично, хотя и без подробностей, упоминали высокопоставленные чиновники.
Напомним
Военные Соединенных Штатов модернизируют давно заброшенную бывшую военно-морскую базу времен Холодной войны в Карибском бассейне, что свидетельствует о подготовке к длительным операциям, которые могут помочь в поддержке возможных действий в Венесуэле.
США нанесли удар по судам наркокартелей в Тихом океане: погибли шесть человек10.11.25, 18:50 • 28135 просмотров