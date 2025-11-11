$41.960.02
публикации
Эксклюзивы
Авианосец США "Джеральд Форд" перебросили в Латинскую Америку: растет напряжение с Венесуэлой

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Напряжение между США и Венесуэлой растет из-за переброски авианосца "Джеральд Форд" к берегам Южной Америки.

Авианосец США "Джеральд Форд" перебросили в Латинскую Америку: растет напряжение с Венесуэлой

Ударная группа американского авианосца «Джеральд Форд» прибыла в Латинскую Америку, что, по оценкам аналитиков, может обострить противостояние между Вашингтоном и Каракасом. Об этом сообщили официальные представители США.

Решение о развертывании принял президент Дональд Трамп в прошлом месяце, усилив присутствие США в регионе, где уже действуют восемь военных кораблей, атомная подводная лодка и истребители F-35. Пентагон заявил, что миссия направлена на «прекращение торговли наркотиками и уничтожение транснациональных преступных организаций».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке «отстранить его от власти». Напряженность между странами возросла после того, как Вашингтон удвоил вознаграждение за информацию, которая может привести к аресту Мадуро, до 50 миллионов долларов, обвинив его в связях с наркокартелями.

По данным Reuters, за последние месяцы американские силы нанесли по меньшей мере 19 ударов по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков в Карибском бассейне и у побережья Латинской Америки, в результате чего погибло по меньшей мере 76 человек.

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Николас Мадуро
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Пентагон
Reuters
Венесуэла
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты