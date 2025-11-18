Трамп не виключає сухопутної операції у Венесуелі та готовий до розмови з Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявив, що можливість проведення американськими військовими сухопутної операції у Венесуелі він не відкидає. Водночас він висловив готовність поспілкуватися телефоном із президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Про це інформує УНН а з посиланням на трансляцію з Білого дому.

Деталі

Під час розмови з журналістами Трампу поставили запитання, чи може він повністю виключити участь американських військових на території Венесуели. На це президент відповів:

Ні, я цього не виключаю. Я нічого не виключаю. Нам потрібно розібратися з Венесуелою. Вони злили сотні тисяч людей у нашу країну з в'язниць... рік тому мільйони людей проходили через наш кордон і багато хто з них були з Венесуели. Включаючи банду з Тринінада і Тобаго - сказав Трамп

Він додав, що має теплі почуття до Венесуели та її громадян, однак, за його словами, "те, що Байден і демократи зробили з цією країною, неможливо пробачити".

Журналісти також нагадали президенту його вчорашню заяву про те, що Мадуро прагне контакту. У зв’язку з цим у Президента США запитали, чи готовий він особисто поговорити з венесуельським лідером.

"Так, імовірно, я б поговорив із ним, так. Я говорю з усіма", - відповів американський лідер.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що напруга між США та Венесуелою зростає через перекидання авіаносця "Джеральд Форд" до берегів Південної Америки.

Венесуела оголосила про початок "Плану незалежності 2025", який передбачає "масову мобілізацію" військових сил у відповідь на "імперіалізм" США. Це рішення було прийнято після заяв президента США Дональда Трампа про можливі наземні операції.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав народ США до співпраці заради миру, виступаючи на мітингу в Каракасі. Він наголосив на неприпустимості нескінченних та несправедливих війн.

