Мадуро закликав американців об’єднатися з Венесуелою заради миру в США
Київ • УНН
Президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав народ США до співпраці заради миру, виступаючи на мітингу в Каракасі. Він наголосив на неприпустимості нескінченних та несправедливих війн.
Деталі
Ніколас Мадуро закликав Сполучені Штати Америки не вступати у тривалий конфлікт.
Об'єднаймося заради миру [в Америці]. Ні знову нескінченним війнам. Ні знову несправедливим війнам. Ні Лівії. Ні Афганістану
На запитання, чи має він якесь повідомлення для президента США Дональда Трампа, Мадуро відповів: "Так миру, так миру!"
Також президент Венесуели прямо не відповів журналістам, чи непокоїть його можлива агресія з боку США. Натомість сказав, що зосереджений на мирному управлінні своєю країною.
У Каракасі Мадуро брав участь у мітингу молоді, звернувшись до якої, він закликав чинити опір загрозам вторгнення з боку Штатів.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що напруга між США та Венесуелою зростає через перекидання авіаносця "Джеральд Форд" до берегів Південної Америки.
Венесуела оголосила про початок "Плану незалежності 2025", який передбачає "масову мобілізацію" військових сил у відповідь на "імперіалізм" США. Це рішення було прийнято після заяв президента США Дональда Трампа про можливі наземні операції.
