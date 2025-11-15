$42.060.03
14 листопада, 18:09 • 15239 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27228 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24575 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23110 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20695 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16118 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38835 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31579 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53249 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31087 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Мадуро закликав американців об’єднатися з Венесуелою заради миру в США

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

Президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав народ США до співпраці заради миру, виступаючи на мітингу в Каракасі. Він наголосив на неприпустимості нескінченних та несправедливих війн.

Мадуро закликав американців об’єднатися з Венесуелою заради миру в США

Президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав народ США до співпраці з його країною "заради миру в Америці". Про це інформує УНН з посиланням на інтерв'ю Мадуро для CNN під час мітингу в столиці Венесуели, Каракасі.

Деталі

Ніколас Мадуро закликав Сполучені Штати Америки не вступати у тривалий конфлікт.

Об'єднаймося заради миру [в Америці]. Ні знову нескінченним війнам. Ні знову несправедливим війнам. Ні Лівії. Ні Афганістану

- звернувся він до американського народу.

На запитання, чи має він якесь повідомлення для президента США Дональда Трампа, Мадуро відповів: "Так миру, так миру!"

Також президент Венесуели прямо не відповів журналістам, чи непокоїть його можлива агресія з боку США. Натомість сказав, що зосереджений на мирному управлінні своєю країною.

У Каракасі Мадуро брав участь у мітингу молоді, звернувшись до якої, він закликав чинити опір загрозам вторгнення з боку Штатів.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що напруга між США та Венесуелою зростає через перекидання авіаносця "Джеральд Форд" до берегів Південної Америки.

Венесуела оголосила про початок "Плану незалежності 2025", який передбачає "масову мобілізацію" військових сил у відповідь на "імперіалізм" США. Це рішення було прийнято після заяв президента США Дональда Трампа про можливі наземні операції.

Високопосадовці представили Трампу військові варіанти для Венесуели найближчими днями - ЗМІ13.11.25, 21:14 • 4424 перегляди

Віта Зеленецька

