Мадуро призвал американцев объединиться с Венесуэлой ради мира в США

$42.060.03
48.880.23
ukenru
14 ноября, 18:09 • 14897 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 26498 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 24150 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 22705 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 20377 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 16023 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 38418 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 31244 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 53067 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 31069 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Идите на войну в Украину, если поддерживаете ее": словацкие школьники встали и ушли во время встречи с ФицоVideo14 ноября, 15:35 • 9654 просмотра
В Донецкой области сестра с братом-агентом РФ корректировала удары по Силам обороны: они получили тюремные приговоры14 ноября, 15:47 • 4038 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 11853 просмотра
Апелляция оставила под стражей заместителя гендиректора филиала Энергоатома, которую разоблачили на систематическом взяточничестве14 ноября, 16:55 • 4486 просмотра
Епископы США осудили иммиграционную политику Трампа, призвав к "реформе"14 ноября, 17:31 • 3852 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 38421 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 31249 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 28672 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 53070 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 281958 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кириакос Мицотакис
Александр Сырский
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 11881 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 38421 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 17405 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 34079 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 29971 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

Мадуро призвал американцев объединиться с Венесуэлой ради мира в США

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал народ США к сотрудничеству ради мира, выступая на митинге в Каракасе. Он подчеркнул недопустимость бесконечных и несправедливых войн.

Мадуро призвал американцев объединиться с Венесуэлой ради мира в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал народ США к сотрудничеству с его страной "ради мира в Америке". Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью Мадуро для CNN во время митинга в столице Венесуэлы, Каракасе.

Детали

Николас Мадуро призвал Соединенные Штаты Америки не вступать в длительный конфликт.

Объединимся ради мира [в Америке]. Нет снова бесконечным войнам. Нет снова несправедливым войнам. Нет Ливии. Нет Афганистану

- обратился он к американскому народу.

На вопрос, есть ли у него какое-либо сообщение для президента США Дональда Трампа, Мадуро ответил: "Да миру, да миру!"

Также президент Венесуэлы прямо не ответил журналистам, беспокоит ли его возможная агрессия со стороны США. Вместо этого сказал, что сосредоточен на мирном управлении своей страной.

В Каракасе Мадуро участвовал в митинге молодежи, обратившись к которой, он призвал сопротивляться угрозам вторжения со стороны Штатов.

Напомним

Ранее сообщалось, что напряжение между США и Венесуэлой растет из-за переброски авианосца "Джеральд Форд" к берегам Южной Америки.

Венесуэла объявила о начале "Плана независимости 2025", который предусматривает "массовую мобилизацию" военных сил в ответ на "империализм" США. Это решение было принято после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных наземных операциях.

Высокопоставленные чиновники представили Трампу военные варианты для Венесуэлы в ближайшие дни - СМИ13.11.25, 21:14 • 4422 просмотра

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Мобилизация
Венесуэла
Афганистан
Дональд Трамп
Ливия