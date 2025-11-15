Мадуро призвал американцев объединиться с Венесуэлой ради мира в США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал народ США к сотрудничеству ради мира, выступая на митинге в Каракасе. Он подчеркнул недопустимость бесконечных и несправедливых войн.
Детали
Николас Мадуро призвал Соединенные Штаты Америки не вступать в длительный конфликт.
Объединимся ради мира [в Америке]. Нет снова бесконечным войнам. Нет снова несправедливым войнам. Нет Ливии. Нет Афганистану
На вопрос, есть ли у него какое-либо сообщение для президента США Дональда Трампа, Мадуро ответил: "Да миру, да миру!"
Также президент Венесуэлы прямо не ответил журналистам, беспокоит ли его возможная агрессия со стороны США. Вместо этого сказал, что сосредоточен на мирном управлении своей страной.
В Каракасе Мадуро участвовал в митинге молодежи, обратившись к которой, он призвал сопротивляться угрозам вторжения со стороны Штатов.
Напомним
Ранее сообщалось, что напряжение между США и Венесуэлой растет из-за переброски авианосца "Джеральд Форд" к берегам Южной Америки.
Венесуэла объявила о начале "Плана независимости 2025", который предусматривает "массовую мобилизацию" военных сил в ответ на "империализм" США. Это решение было принято после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных наземных операциях.
