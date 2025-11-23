США готуються до нового етапу операцій щодо Венесуели – Reuters
У США адміністрація Трампа розглядає новий етап дій проти режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі. США можуть розпочати нові операції вже найближчими днями, включаючи таємні дії, спрямовані на усунення Мадуро.
Адміністрація Дональда Трампа розглядає запуск нового етапу дій проти режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі, повідомили Reuters кілька американських чиновників, пише УНН.
Чотири співрозмовники агентства, які говорили на умовах анонімності, заявили, що Сполучені Штати можуть розпочати нові операції вже найближчими днями. Точний масштаб і час дій поки не визначені, а остаточне рішення президента США залишається невідомим.
Зазначається, що інтенсивність внутрішніх повідомлень про підготовку посилилася після розгортання американських сил у Карибському регіоні та подальшого загострення відносин із Каракасом. Двоє чиновників повідомили, що першими можуть бути таємні операції.
Пентагон перенаправив питання до Білого дому, а ЦРУ відмовилося коментувати ситуацію.
Президент Трамп готовий використати всі елементи американської влади, щоб зупинити наплив наркотиків у нашу країну та притягнути винних до відповідальності
Серед варіантів, що обговорюються, – кроки, спрямовані на усунення Мадуро. Сам венесуельський лідер, який перебуває при владі з 2013 року, стверджує, що Вашингтон прагне його повалити, і що країна "чинитиме опір будь-якій такій спробі".
