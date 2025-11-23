$42.150.00
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
12:25 • 4584 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
09:30 • 19127 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
22 листопада, 17:42 • 39772 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 65120 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 14:45 • 50326 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 13:41 • 31082 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 27943 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 22672 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 23598 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
США готуються до нового етапу операцій щодо Венесуели – Reuters

Київ • УНН

 • 304 перегляди

У США адміністрація Трампа розглядає новий етап дій проти режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі. США можуть розпочати нові операції вже найближчими днями, включаючи таємні дії, спрямовані на усунення Мадуро.

США готуються до нового етапу операцій щодо Венесуели – Reuters
Фото: AFP

Адміністрація Дональда Трампа розглядає запуск нового етапу дій проти режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі, повідомили Reuters кілька американських чиновників, пише УНН.

Деталі

Чотири співрозмовники агентства, які говорили на умовах анонімності, заявили, що Сполучені Штати можуть розпочати нові операції вже найближчими днями. Точний масштаб і час дій поки не визначені, а остаточне рішення президента США залишається невідомим.

Президент Венесуели Мадуро готовий до переговорів із США на тлі військового тиску – ВВС18.11.25, 16:48 • 3302 перегляди

Зазначається, що інтенсивність внутрішніх повідомлень про підготовку посилилася після розгортання американських сил у Карибському регіоні та подальшого загострення відносин із Каракасом. Двоє чиновників повідомили, що першими можуть бути таємні операції.

Пентагон перенаправив питання до Білого дому, а ЦРУ відмовилося коментувати ситуацію. 

У Венесуелі перебуває російський контингент чисельністю понад 120 військових, яке очолює російський генерал - Буданов 23.11.25, 12:28 • 2898 переглядiв

Президент Трамп готовий використати всі елементи американської влади, щоб зупинити наплив наркотиків у нашу країну та притягнути винних до відповідальності 

– заявив представник адміністрації США.

Серед варіантів, що обговорюються, – кроки, спрямовані на усунення Мадуро. Сам венесуельський лідер, який перебуває при владі з 2013 року, стверджує, що Вашингтон прагне його повалити, і що країна "чинитиме опір будь-якій такій спробі".

Трамп не виключає наземної операції у Венесуелі та готовий до розмови з Мадуро18.11.25, 00:49 • 4349 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Ніколас Мадуро
Пентагон
Білий дім
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки