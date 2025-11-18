Президент Венесуели Мадуро готовий до переговорів із США на тлі військового тиску – ВВС
Київ • УНН
Президент Венесуели Мадуро готовий до прямих переговорів з адміністрацією США, попри посилення військового та економічного тиску. Ця заява прозвучала після того, як Дональд Трамп не виключив можливості розгортання наземних військ у Венесуелі.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про готовність до прямих переговорів з представниками адміністрації Дональда Трампа, попри значне посилення військово-політичного та економічного тиску з боку Сполучених Штатів. Ця заява прозвучала через кілька годин після того, як Президент США Трамп публічно не виключив можливості розгортання наземних військ у південноамериканській країні. Про це повідомляє ВВС, пише УНН
Деталі
Заява Мадуро є відповіддю на ескалацію тиску, що триває з моменту його переобрання, яке багато країн світу назвали сфальсифікованим.
Адміністрація Трампа відкрито звинуватила венесуельського лідера у тому, що він є очільником наркокартелю, подвоївши винагороду за інформацію, що призведе до його затримання, до 50 мільйонів доларів.
Трамп заявив про “прогрес” у припиненні постачання наркотиків з Венесуели15.11.25, 09:27 • 4251 перегляд
США також розпочали масштабну "Операцію Південний спис" (за словами військового міністра Піта Хегсета, спрямовану на видалення "наркотерористів" із Західної півкулі). Ця операція включає розгортання великих військово-морських сил, включно з авіаносцем USS Gerald Ford, і вже призвела до ударів по підозрюваних суднах.
Мадуро, зі свого боку, відкидає звинувачення в торгівлі наркотиками і стверджує, що справжньою метою США є розв'язання війни для отримання контролю над нафтовими запасами Венесуели.
У Венесуелі "масова мобілізацію через загрозу "імперіалізму" США: Каракас обіцяє партизанську боротьбу11.11.25, 19:46 • 3940 переглядiв
Військове розгортання США викликало спекуляції серед експертів та громадськості щодо того, що справжньою метою "Операції Південний спис" може бути силове усунення Мадуро від влади.
Нагадаємо
Американський президент Трамп заявив, що можливість проведення американськими військовими сухопутної операції у Венесуелі він не відкидає. Але він висловив готовність поспілкуватися телефоном із президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.
Президент США Дональд Трамп пригрозив Венесуелі наземною операцією та вбивством людей, які постачають наркотики до країни. Це пов'язано з боротьбою проти наркотрафіку, обсяг якого морським шляхом скоротився до 5%.