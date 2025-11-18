$42.070.02
Эксклюзив
14:29 • 7604 просмотра
В Одессе женщину, которая разбрасывала мусор, привязали скотчем к скамейке: в полиции отреагировали
Эксклюзив
14:10 • 20619 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
14:05 • 14625 просмотра
Испания выделяет Украине €1 млрд на американское оружие для ВСУ
12:54 • 18134 просмотра
Долгое время работали со спецслужбами РФ: Туск заявил, что диверсии на железной дороге в Польше совершили украинцы
11:49 • 22690 просмотра
Какой будет погода в Украине 19 ноября: синоптик Диденко озвучила прогноз на среду
18 ноября, 08:43 • 23941 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
18 ноября, 07:59 • 30599 просмотра
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
18 ноября, 07:00 • 24759 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 58750 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 50545 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Президент Венесуэлы Мадуро готов к переговорам с США на фоне военного давления – ВВС

Киев • УНН

 • 928 просмотра

Президент Венесуэлы Мадуро готов к прямым переговорам с администрацией США, несмотря на усиление военного и экономического давления. Это заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп не исключил возможности развертывания наземных войск в Венесуэле.

Президент Венесуэлы Мадуро готов к переговорам с США на фоне военного давления – ВВС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности к прямым переговорам с представителями администрации Дональда Трампа, несмотря на значительное усиление военно-политического и экономического давления со стороны Соединенных Штатов. Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как Президент США Трамп публично не исключил возможности развертывания наземных войск в южноамериканской стране. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН

Детали

Заявление Мадуро является ответом на эскалацию давления, продолжающегося с момента его переизбрания, которое многие страны мира назвали сфальсифицированным.

Администрация Трампа открыто обвинила венесуэльского лидера в том, что он является главой наркокартеля, удвоив вознаграждение за информацию, которая приведет к его задержанию, до 50 миллионов долларов.

Трамп заявил о «прогрессе» в прекращении поставок наркотиков из Венесуэлы15.11.25, 09:27 • 4251 просмотр

США также начали масштабную "Операцию Южный копье" (по словам военного министра Пита Хегсета, направленную на удаление "наркотеррористов" из Западного полушария). Эта операция включает развертывание крупных военно-морских сил, включая авианосец USS Gerald Ford, и уже привела к ударам по подозреваемым судам.

Мадуро, со своей стороны, отвергает обвинения в торговле наркотиками и утверждает, что истинной целью США является развязывание войны для получения контроля над нефтяными запасами Венесуэлы.

В Венесуэле "массовая мобилизация" из-за угрозы "империализма" США: Каракас обещает партизанскую борьбу11.11.25, 19:46 • 3940 просмотров

Военное развертывание США вызвало спекуляции среди экспертов и общественности относительно того, что истинной целью "Операции Южный копье" может быть силовое отстранение Мадуро от власти.

Напомним

Американский президент Трамп заявил, что возможность проведения американскими военными сухопутной операции в Венесуэле он не исключает. Но он выразил готовность пообщаться по телефону с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. 

Президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле наземной операцией и убийством людей, которые поставляют наркотики в страну. Это связано с борьбой против наркотрафика, объем которого морским путем сократился до 5%.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты