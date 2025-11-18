Президент Венесуэлы Мадуро готов к переговорам с США на фоне военного давления – ВВС
Киев • УНН
Президент Венесуэлы Мадуро готов к прямым переговорам с администрацией США, несмотря на усиление военного и экономического давления. Это заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп не исключил возможности развертывания наземных войск в Венесуэле.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности к прямым переговорам с представителями администрации Дональда Трампа, несмотря на значительное усиление военно-политического и экономического давления со стороны Соединенных Штатов. Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как Президент США Трамп публично не исключил возможности развертывания наземных войск в южноамериканской стране. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН
Детали
Заявление Мадуро является ответом на эскалацию давления, продолжающегося с момента его переизбрания, которое многие страны мира назвали сфальсифицированным.
Администрация Трампа открыто обвинила венесуэльского лидера в том, что он является главой наркокартеля, удвоив вознаграждение за информацию, которая приведет к его задержанию, до 50 миллионов долларов.
США также начали масштабную "Операцию Южный копье" (по словам военного министра Пита Хегсета, направленную на удаление "наркотеррористов" из Западного полушария). Эта операция включает развертывание крупных военно-морских сил, включая авианосец USS Gerald Ford, и уже привела к ударам по подозреваемым судам.
Мадуро, со своей стороны, отвергает обвинения в торговле наркотиками и утверждает, что истинной целью США является развязывание войны для получения контроля над нефтяными запасами Венесуэлы.
Военное развертывание США вызвало спекуляции среди экспертов и общественности относительно того, что истинной целью "Операции Южный копье" может быть силовое отстранение Мадуро от власти.
Напомним
Американский президент Трамп заявил, что возможность проведения американскими военными сухопутной операции в Венесуэле он не исключает. Но он выразил готовность пообщаться по телефону с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле наземной операцией и убийством людей, которые поставляют наркотики в страну. Это связано с борьбой против наркотрафика, объем которого морским путем сократился до 5%.