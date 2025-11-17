$42.040.02
Ексклюзив
07:00 • 14738 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
06:58 • 13514 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
06:27 • 11272 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
05:28 • 15086 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
04:30 • 13503 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
16 листопада, 18:56 • 24238 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 41204 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 33609 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 64370 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 32558 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
Найсучасніший авіаносець ВМС США увійшов до Карибського моря на тлі напруженості навколо Венесуели

Київ • УНН

 • 1414 перегляди

Авіаносна ударна група ВМС США "Gerald R. Ford" увійшла до Карибського моря 16 листопада, приєднавшись до сил США в регіоні. Це відбувається на тлі зростаючої напруженості та зусиль адміністрації Трампа щодо боротьби зі злочинними мережами.

Найсучасніший авіаносець ВМС США увійшов до Карибського моря на тлі напруженості навколо Венесуели

Авіаносна ударна група ВМС США "Gerald R. Ford" прибула до Карибського басейну, повідомили у ВМС США 16 листопада, пише УНН.

Авіаносна ударна група "Gerald R. Ford" на чолі з найбільшим у світі авіаносцем USS Gerald R. Ford (CVN 78) пройшла протокою Анегада і увійшла до Карибського моря 16 листопада

- повідомили у ВМС США.

Як зазначає CNN, таким чином "найсучасніший у світі авіаносець" опинився в центрі напруженості, що зростає в регіоні.

Група приєднується до сил США, які вже перебувають у Карибському морі, у складі Об'єднаної оперативної групи "Південний спис" (Southern Spear), в межах зусиль адміністрації Трампа щодо "розгрому та ліквідації злочинних мереж", ідеться у пресрелізі ВМС США.

У вівторок "Форд" прибув до зони відповідальності Південного командування ЗС США за наказом голови Пентагону Піта Гегсета.

Чому це важливо

Адміністрація Трампа, як зазначає CNN, нарощує військову міць у регіоні і завдає смертоносних ударів по суднам, які, передбачувано, займаються наркоторгівлею. "Президент США зараз розглядає потенційно масштабнішу кампанію, можливо, включаючи наземні удари всередині Венесуели або спроби усунути президента Ніколаса Мадуро", пише видання.

Мадуро засудив будь-яке втручання США, а інші регіональні лідери попередили про потенційну дестабілізацію. Адміністрація Трампа, як зазначається, проводила удари по суднах з малою прозорістю.

Міністр армії США Ден Дрісколл тим часом заявив, що американські військові готові до дій, якщо їм накажуть вжити заходів у Венесуелі.

"Президент та міністр війни багато часу витратили на роздуми про те, що вони можуть зробити для американського народу якнайкраще. Я можу говорити з погляду армії: у нас є широка підготовка у цій частині світу. Ми відновлюємо роботу нашої школи у джунглях Панами. Ми будемо готові діяти на будь-яку вимогу президента і міністра війни", - сказав Дрісколл в інтерв'ю на CBS News у програмі "Face the Nation".

Він відмовився уточнити, чи був наданий якийсь наказ, сказавши: "Ми будемо готові, якщо нас попросять".

Трамп заявив про “прогрес” у припиненні постачання наркотиків з Венесуели15.11.25, 09:27 • 4143 перегляди

Юлія Шрамко

