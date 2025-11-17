Найсучасніший авіаносець ВМС США увійшов до Карибського моря на тлі напруженості навколо Венесуели
Авіаносна ударна група ВМС США "Gerald R. Ford" увійшла до Карибського моря 16 листопада, приєднавшись до сил США в регіоні. Це відбувається на тлі зростаючої напруженості та зусиль адміністрації Трампа щодо боротьби зі злочинними мережами.
Авіаносна ударна група ВМС США "Gerald R. Ford" прибула до Карибського басейну, повідомили у ВМС США 16 листопада, пише УНН.
Авіаносна ударна група "Gerald R. Ford" на чолі з найбільшим у світі авіаносцем USS Gerald R. Ford (CVN 78) пройшла протокою Анегада і увійшла до Карибського моря 16 листопада
Як зазначає CNN, таким чином "найсучасніший у світі авіаносець" опинився в центрі напруженості, що зростає в регіоні.
Група приєднується до сил США, які вже перебувають у Карибському морі, у складі Об'єднаної оперативної групи "Південний спис" (Southern Spear), в межах зусиль адміністрації Трампа щодо "розгрому та ліквідації злочинних мереж", ідеться у пресрелізі ВМС США.
У вівторок "Форд" прибув до зони відповідальності Південного командування ЗС США за наказом голови Пентагону Піта Гегсета.
Чому це важливо
Адміністрація Трампа, як зазначає CNN, нарощує військову міць у регіоні і завдає смертоносних ударів по суднам, які, передбачувано, займаються наркоторгівлею. "Президент США зараз розглядає потенційно масштабнішу кампанію, можливо, включаючи наземні удари всередині Венесуели або спроби усунути президента Ніколаса Мадуро", пише видання.
Мадуро засудив будь-яке втручання США, а інші регіональні лідери попередили про потенційну дестабілізацію. Адміністрація Трампа, як зазначається, проводила удари по суднах з малою прозорістю.
Міністр армії США Ден Дрісколл тим часом заявив, що американські військові готові до дій, якщо їм накажуть вжити заходів у Венесуелі.
"Президент та міністр війни багато часу витратили на роздуми про те, що вони можуть зробити для американського народу якнайкраще. Я можу говорити з погляду армії: у нас є широка підготовка у цій частині світу. Ми відновлюємо роботу нашої школи у джунглях Панами. Ми будемо готові діяти на будь-яку вимогу президента і міністра війни", - сказав Дрісколл в інтерв'ю на CBS News у програмі "Face the Nation".
Він відмовився уточнити, чи був наданий якийсь наказ, сказавши: "Ми будемо готові, якщо нас попросять".
