Новейший авианосец ВМС США вошел в Карибское море на фоне напряженности вокруг Венесуэлы

$42.040.02
48.980.10
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 10101 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
06:58 • 7726 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
06:27 • 5558 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
05:28 • 11681 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
04:30 • 10786 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 23050 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 40215 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 33189 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 61606 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 32473 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Министр финансов США: выплаты Трампа по 2000 долларов требуют одобрения Конгресса16 ноября, 22:38 • 11111 просмотра
Швейцария уговорила Трампа снизить пошлины США с помощью золота и часов Rolex - Axios16 ноября, 23:40 • 9706 просмотра
Потеря Покровска обошлась Зеленскому дороже, чем его захват путину - The Sunday Times17 ноября, 00:53 • 13061 просмотра
С начала 2025 года потери россиян на войне в Украине превысили 367 000 человек - Генштаб02:30 • 10999 просмотра
Ночной ракетный удар по Балаклее: уже трое погибших, число раненых растет02:59 • 22637 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
07:00 • 10118 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 61619 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 57337 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 110390 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 92669 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Юлия Свириденко
Троэльс Лунд Поульсен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Балаклия
Польша
Реклама
УНН Lite
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 13306 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 32819 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 110390 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 41085 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 56585 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дія (сервис)
Сокол 9

Новейший авианосец ВМС США вошел в Карибское море на фоне напряженности вокруг Венесуэлы

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Авианосная ударная группа ВМС США "Gerald R. Ford" вошла в Карибское море 16 ноября, присоединившись к силам США в регионе. Это происходит на фоне растущей напряженности и усилий администрации Трампа по борьбе с преступными сетями.

Новейший авианосец ВМС США вошел в Карибское море на фоне напряженности вокруг Венесуэлы

Авианосная ударная группа ВМС США "Gerald R. Ford" прибыла в Карибский бассейн, сообщили в ВМС США 16 ноября, пишет УНН.

Авианосная ударная группа "Gerald R. Ford" во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN 78) прошла проливом Анегада и вошла в Карибское море 16 ноября

- сообщили в ВМС США.

Как отмечает CNN, таким образом "самый современный в мире авианосец" оказался в центре растущей напряженности в регионе.

Группа присоединяется к силам США, уже находящимся в Карибском море, в составе Объединенной оперативной группы "Южное копье" (Southern Spear), в рамках усилий администрации Трампа по "разгрому и ликвидации преступных сетей", говорится в пресс-релизе ВМС США.

Во вторник "Форд" прибыл в зону ответственности Южного командования ВС США по приказу главы Пентагона Пита Хегсета.

Почему это важно

Администрация Трампа, как отмечает CNN, наращивает военную мощь в регионе и наносит смертоносные удары по судам, которые, предположительно, занимаются наркоторговлей. "Президент США сейчас рассматривает потенциально более масштабную кампанию, возможно, включая наземные удары внутри Венесуэлы или попытки отстранить президента Николаса Мадуро", пишет издание.

Мадуро осудил любое вмешательство США, а другие региональные лидеры предупредили о потенциальной дестабилизации. Администрация Трампа, как отмечается, проводила удары по судам с малой прозрачностью.

Министр армии США Дэн Дрисколл тем временем заявил, что американские военные готовы к действиям, если им прикажут принять меры в Венесуэле.

"Президент и министр войны много времени потратили на размышления о том, что они могут сделать для американского народа наилучшим образом. Я могу говорить с точки зрения армии: у нас есть широкая подготовка в этой части света. Мы возобновляем работу нашей школы в джунглях Панамы. Мы будем готовы действовать по любому требованию президента и министра войны", - сказал Дрисколл в интервью на CBS News в программе "Face the Nation".

Он отказался уточнить, был ли отдан какой-либо приказ, сказав: "Мы будем готовы, если нас попросят".

Трамп заявил о «прогрессе» в прекращении поставок наркотиков из Венесуэлы15.11.25, 09:27 • 4139 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Николас Мадуро
Военно-морской флот США
Венесуэла
Дональд Трамп