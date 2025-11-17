Новейший авианосец ВМС США вошел в Карибское море на фоне напряженности вокруг Венесуэлы
Киев • УНН
Авианосная ударная группа ВМС США "Gerald R. Ford" вошла в Карибское море 16 ноября, присоединившись к силам США в регионе. Это происходит на фоне растущей напряженности и усилий администрации Трампа по борьбе с преступными сетями.
Авианосная ударная группа ВМС США "Gerald R. Ford" прибыла в Карибский бассейн, сообщили в ВМС США 16 ноября, пишет УНН.
Авианосная ударная группа "Gerald R. Ford" во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN 78) прошла проливом Анегада и вошла в Карибское море 16 ноября
Как отмечает CNN, таким образом "самый современный в мире авианосец" оказался в центре растущей напряженности в регионе.
Группа присоединяется к силам США, уже находящимся в Карибском море, в составе Объединенной оперативной группы "Южное копье" (Southern Spear), в рамках усилий администрации Трампа по "разгрому и ликвидации преступных сетей", говорится в пресс-релизе ВМС США.
Во вторник "Форд" прибыл в зону ответственности Южного командования ВС США по приказу главы Пентагона Пита Хегсета.
Почему это важно
Администрация Трампа, как отмечает CNN, наращивает военную мощь в регионе и наносит смертоносные удары по судам, которые, предположительно, занимаются наркоторговлей. "Президент США сейчас рассматривает потенциально более масштабную кампанию, возможно, включая наземные удары внутри Венесуэлы или попытки отстранить президента Николаса Мадуро", пишет издание.
Мадуро осудил любое вмешательство США, а другие региональные лидеры предупредили о потенциальной дестабилизации. Администрация Трампа, как отмечается, проводила удары по судам с малой прозрачностью.
Министр армии США Дэн Дрисколл тем временем заявил, что американские военные готовы к действиям, если им прикажут принять меры в Венесуэле.
"Президент и министр войны много времени потратили на размышления о том, что они могут сделать для американского народа наилучшим образом. Я могу говорить с точки зрения армии: у нас есть широкая подготовка в этой части света. Мы возобновляем работу нашей школы в джунглях Панамы. Мы будем готовы действовать по любому требованию президента и министра войны", - сказал Дрисколл в интервью на CBS News в программе "Face the Nation".
Он отказался уточнить, был ли отдан какой-либо приказ, сказав: "Мы будем готовы, если нас попросят".
