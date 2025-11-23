$42.150.00
У Венесуелі перебуває російський контингент чисельністю понад 120 військових, яке очолює російський генерал - Буданов

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1874 перегляди

Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що російський контингент із понад 120 військових перебуває у Венесуелі під керівництвом генерал-полковника олега макаревича, який командував угрупованням військ "Дніпро" та організував підрив Каховської ГЕС.

У Венесуелі перебуває російський контингент чисельністю понад 120 військових, яке очолює російський генерал - Буданов

росія продовжує утримувати у Венесуелі власний військовий контингент і розширює співпрацю з режимом Ніколаса Мадуро. Нині у країні перебуває російський контингент чисельністю понад 120 військовослужбовців, яке очолює генерал-полковник олєг макарєвіч, який у ході повномасштабного вторгнення в Україну командував угрупованням військ "Дніпро". Саме макарєвіч у червні 2023 року організував підрив Каховської ГЕС. Про це заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов у коментарі для видання The War Zone, передає УНН.

Деталі

У Венесуелі нині перебуває російський контингент чисельністю понад 120 військовослужбовців. Їх очолює генерал-полковник олєг макарєвіч - командувач так званої оперативної групи "екватор" міністерства оборони рф. Саме він керує підготовкою венесуельських силовиків. Вони виконують роль військових радників і інструкторів. Це підготовка піхоти, спецпідрозділів, операторів БПЛА, а також робота з розвідкою та зв’язком

- сказав Буданов.

За його словами, ротація російських сил у Венесуелі триває вже багато років і не є відповіддю на посилення американської військової присутності в регіоні.

Сам макарєвіч і близько 90 росіян розміщені у Каракасі, решта - на об’єктах у Маракайбо, Ла-Ґуайрі та на острові Аведес.

російські підрозділи, ймовірно, залишаться у Венесуелі, навіть якщо США ухвалять рішення про силовий сценарій. росія намагатиметься говорити з Вашингтоном напряму, прикриваючись присутністю своїх військових в країні

 - додав Буданов.

Командир російського контингенту у Венесуелі макарєвіч у ході повномасштабного вторгнення в Україну командував угрупованням військ "Дніпро". Саме макарєвіч у червні 2023 року організував підрив Каховської ГЕС.

Нагадаємо

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до росії, Китаю та Ірану з метою посилення зношених військових можливостей своєї країни та отримання допомоги, просячи про надання оборонних радарів, ремонт літаків та, можливо, ракет на тлі відносин можливого конфлікту з США.

Павло Башинський

