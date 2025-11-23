В Венесуэле находится российский контингент численностью более 120 военнослужащих, который возглавляет российский генерал - Буданов
Киев • УНН
Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что российский контингент из более чем 120 военнослужащих находится в Венесуэле под руководством генерал-полковника олега макаревича, который командовал группировкой войск "Днепр" и организовал подрыв Каховской ГЭС.
россия продолжает удерживать в Венесуэле собственный военный контингент и расширяет сотрудничество с режимом Николаса Мадуро. Сейчас в стране находится российский контингент численностью более 120 военнослужащих, который возглавляет генерал-полковник олег макаревич, который в ходе полномасштабного вторжения в Украину командовал группировкой войск "Днепр". Именно макаревич в июне 2023 года организовал подрыв Каховской ГЭС. Об этом заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии для издания The War Zone, передает УНН.
Детали
В Венесуэле сейчас находится российский контингент численностью более 120 военнослужащих. Их возглавляет генерал-полковник олег макаревич - командующий так называемой оперативной группой "Экватор" министерства обороны рф. Именно он руководит подготовкой венесуэльских силовиков. Они выполняют роль военных советников и инструкторов. Это подготовка пехоты, спецподразделений, операторов БПЛА, а также работа с разведкой и связью
По его словам, ротация российских сил в Венесуэле продолжается уже много лет и не является ответом на усиление американского военного присутствия в регионе.
Сам макаревич и около 90 россиян размещены в Каракасе, остальные - на объектах в Маракайбо, Ла-Гуайре и на острове Аведес.
российские подразделения, вероятно, останутся в Венесуэле, даже если США примут решение о силовом сценарии. Россия будет пытаться говорить с Вашингтоном напрямую, прикрываясь присутствием своих военных в стране
Командир российского контингента в Венесуэле макаревич в ходе полномасштабного вторжения в Украину командовал группировкой войск "Днепр". Именно макаревич в июне 2023 года организовал подрыв Каховской ГЭС.
Напомним
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к россии, Китаю и Ирану с целью усиления изношенных военных возможностей своей страны и получения помощи, прося о предоставлении оборонных радаров, ремонте самолетов и, возможно, ракет на фоне отношений возможного конфликта с США.