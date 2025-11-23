В Венесуэле находится российский контингент численностью более 120 военнослужащих, который возглавляет российский генерал - Буданов

$42.150.00
48.520.00
ukenru
Эксклюзив
09:30 • 12626 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 35779 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 61848 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 14:45 • 47457 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 13:41 • 29696 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 27156 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 22327 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 23423 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 28515 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 44055 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
95%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Речь идет не только о безопасности Украины": страны NB8 заявляют о непоколебимой поддержке Киева на фоне агрессии РФ23 ноября, 03:14 • 10711 просмотра
Вражеские удары по Запорожью: двое погибших и восемь раненыхVideo23 ноября, 05:10 • 13046 просмотра
В Московской области РФ горит Шатурская ГРЭС: первые подробности и кадрыVideo05:53 • 40674 просмотра
США против присутствия европейцев на переговорах с Украиной в Швейцарии - СМИ08:44 • 7872 просмотра
Бывшего министра энергетики Украины пытались похитить на Кипре09:07 • 10622 просмотра
публикации
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
09:30 • 12627 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 88449 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 65570 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 71051 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 77712 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Женева
Реклама
УНН Lite
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 23005 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 32446 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 35212 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 88449 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 54340 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Вашингтон Пост
Дипломатка

В Венесуэле находится российский контингент численностью более 120 военнослужащих, который возглавляет российский генерал - Буданов

Киев • УНН

 • 1712 просмотра

Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что российский контингент из более чем 120 военнослужащих находится в Венесуэле под руководством генерал-полковника олега макаревича, который командовал группировкой войск "Днепр" и организовал подрыв Каховской ГЭС.

В Венесуэле находится российский контингент численностью более 120 военнослужащих, который возглавляет российский генерал - Буданов

россия продолжает удерживать в Венесуэле собственный военный контингент и расширяет сотрудничество с режимом Николаса Мадуро. Сейчас в стране находится российский контингент численностью более 120 военнослужащих, который возглавляет генерал-полковник олег макаревич, который в ходе полномасштабного вторжения в Украину командовал группировкой войск "Днепр". Именно макаревич в июне 2023 года организовал подрыв Каховской ГЭС. Об этом заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии для издания The War Zone, передает УНН.

Детали

В Венесуэле сейчас находится российский контингент численностью более 120 военнослужащих. Их возглавляет генерал-полковник олег макаревич - командующий так называемой оперативной группой "Экватор" министерства обороны рф. Именно он руководит подготовкой венесуэльских силовиков. Они выполняют роль военных советников и инструкторов. Это подготовка пехоты, спецподразделений, операторов БПЛА, а также работа с разведкой и связью

- сказал Буданов.

По его словам, ротация российских сил в Венесуэле продолжается уже много лет и не является ответом на усиление американского военного присутствия в регионе.

Сам макаревич и около 90 россиян размещены в Каракасе, остальные - на объектах в Маракайбо, Ла-Гуайре и на острове Аведес.

российские подразделения, вероятно, останутся в Венесуэле, даже если США примут решение о силовом сценарии. Россия будет пытаться говорить с Вашингтоном напрямую, прикрываясь присутствием своих военных в стране

 - добавил Буданов.

Командир российского контингента в Венесуэле макаревич в ходе полномасштабного вторжения в Украину командовал группировкой войск "Днепр". Именно макаревич в июне 2023 года организовал подрыв Каховской ГЭС.

Напомним

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к россии, Китаю и Ирану с целью усиления изношенных военных возможностей своей страны и получения помощи, прося о предоставлении оборонных радаров, ремонте самолетов и, возможно, ракет на фоне отношений возможного конфликта с США.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Венесуэла
Кирилл Буданов
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Иран