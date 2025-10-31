Венесуела попросила у росії, Китаю та Ірану термінову військову підтримку на фоні можливого конфлікту з США

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до росії, Китаю та Ірану з метою посилення зношених військових можливостей своєї країни та отримання допомоги, просячи про надання оборонних радарів, ремонт літаків та, можливо, ракет на тлі відносин можливого конфлікту з США. Про це пише видання The Washington Post, передає УНН.

На тлі нарощування американських військових сил у Карибському басейні президент Венесуели Ніколас Мадуро звертається до росії, Китаю та Ірану з метою посилення зношених військових можливостей своєї країни та отримання допомоги, просячи про надання оборонних радарів, ремонт літаків та, можливо, ракет, згідно з внутрішніми документами уряду США - пише видання.

Прохання до москви були викладені у вигляді листа, адресованого президенту росії володимиру путіну, який мав бути переданий під час візиту до російської столиці високопоставленого помічника цього місяця.

Згідно з документами, Мадуро також написав листа до президента Китаю Сі Цзіньпіна з проханням про "розширення військового співробітництва" між двома країнами для протидії "ескалації напруженості між США і Венесуелою".

У листі Мадуро попросив уряд Китаю прискорити виробництво китайськими компаніями систем радіолокаційного виявлення, ймовірно, для того, щоб Венесуела могла посилити свої можливості.

З документів не зрозуміло, як відреагували росія, Китай та Іран.

"росія залишається основною опорою для Мадуро. У неділю літак Іл-76 - один із російських літаків, на які у 2023 році США наклали санкції за участь у торгівлі зброєю та перевезення найманців - прибув до Каракаса, столиці Венесуели, після обхідного маршруту над Африкою, щоб уникнути західного повітряного простору", - зазначає видання.

Ці оборудки показують, скільки москва може втратити, якщо лідер Венесуели, що перебуває в скрутному становищі, впаде. Однак, незважаючи на зовнішні ознаки, спостерігачі вважають, що засоби та зацікавленість москви у підтримці Мадуро можуть бути меншими, ніж у минулі роки. Протистояння між Вашингтоном і Каракасом може навіть принести росіянам деякі несподівані вигоди, оскільки відвертає увагу США від Європи.

