Венесуэла запросила у россии, Китая и Ирана срочную военную поддержку на фоне возможного конфликта с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к россии, Китаю и Ирану с целью усиления изношенных военных возможностей своей страны и получения помощи, прося о предоставлении оборонных радаров, ремонте самолетов и, возможно, ракет на фоне отношений возможного конфликта с США. Об этом пишет издание The Washington Post, передает УНН.

На фоне наращивания американских военных сил в Карибском бассейне президент Венесуэлы Николас Мадуро обращается к россии, Китаю и Ирану с целью усиления изношенных военных возможностей своей страны и получения помощи, прося о предоставлении оборонных радаров, ремонте самолетов и, возможно, ракет, согласно внутренним документам правительства США. - пишет издание.

Просьбы к москве были изложены в виде письма, адресованного президенту россии владимиру путину, которое должно было быть передано во время визита в российскую столицу высокопоставленного помощника в этом месяце.

Согласно документам, Мадуро также написал письмо председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой о "расширении военного сотрудничества" между двумя странами для противодействия "эскалации напряженности между США и Венесуэлой".

В письме Мадуро попросил правительство Китая ускорить производство китайскими компаниями систем радиолокационного обнаружения, вероятно, для того, чтобы Венесуэла могла усилить свои возможности.

Из документов не ясно, как отреагировали россия, Китай и Иран.

"россия остается основной опорой для Мадуро. В воскресенье самолет Ил-76 — один из российских самолетов, на которые в 2023 году США наложили санкции за участие в торговле оружием и перевозку наемников — прибыл в Каракас, столицу Венесуэлы, после обходного маршрута над Африкой, чтобы избежать западного воздушного пространства", — отмечает издание.

Эти сделки показывают, сколько москва может потерять, если лидер Венесуэлы, находящийся в затруднительном положении, падет. Однако, несмотря на внешние признаки, наблюдатели считают, что средства и заинтересованность москвы в поддержке Мадуро могут быть меньше, чем в прошлые годы. Противостояние между Вашингтоном и Каракасом может даже принести россиянам некоторые неожиданные выгоды, поскольку отвлекает внимание США от Европы.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует наносить удары по объектам в Венесуэле, которые используются для контрабанды наркотиков.