Венесуэла запросила у россии, Китая и Ирана срочную военную поддержку на фоне возможного конфликта с США

17:29 • 1600 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
16:15 • 7172 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
14:27 • 14715 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
12:28 • 19768 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 31755 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 18040 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 31727 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 16862 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
31 октября, 09:39 • 20210 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
31 октября, 08:46 • 25444 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику31 октября, 08:39 • 37077 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto31 октября, 09:35 • 36817 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto31 октября, 10:39 • 28362 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 13286 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 13408 просмотра
публикации
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 13493 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов12:08 • 31768 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 31736 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto31 октября, 10:39 • 28436 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto31 октября, 09:35 • 36896 просмотра
УНН Lite
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto14:59 • 13494 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 13349 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 30122 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 62620 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 66686 просмотра
Венесуэла запросила у россии, Китая и Ирана срочную военную поддержку на фоне возможного конфликта с США

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к россии, Китаю и Ирану за помощью в усилении военных возможностей страны. Он просит оборонные радары, ремонт самолетов и, возможно, ракеты на фоне возможного конфликта с США.

Венесуэла запросила у россии, Китая и Ирана срочную военную поддержку на фоне возможного конфликта с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к россии, Китаю и Ирану с целью усиления изношенных военных возможностей своей страны и получения помощи, прося о предоставлении оборонных радаров, ремонте самолетов и, возможно, ракет на фоне отношений возможного конфликта с США. Об этом пишет издание The Washington Post, передает УНН.

На фоне наращивания американских военных сил в Карибском бассейне президент Венесуэлы Николас Мадуро обращается к россии, Китаю и Ирану с целью усиления изношенных военных возможностей своей страны и получения помощи, прося о предоставлении оборонных радаров, ремонте самолетов и, возможно, ракет, согласно внутренним документам правительства США.

- пишет издание.

Просьбы к москве были изложены в виде письма, адресованного президенту россии владимиру путину, которое должно было быть передано во время визита в российскую столицу высокопоставленного помощника в этом месяце.

Согласно документам, Мадуро также написал письмо председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой о "расширении военного сотрудничества" между двумя странами для противодействия "эскалации напряженности между США и Венесуэлой".

В письме Мадуро попросил правительство Китая ускорить производство китайскими компаниями систем радиолокационного обнаружения, вероятно, для того, чтобы Венесуэла могла усилить свои возможности.

Из документов не ясно, как отреагировали россия, Китай и Иран.

"россия остается основной опорой для Мадуро. В воскресенье самолет Ил-76 — один из российских самолетов, на которые в 2023 году США наложили санкции за участие в торговле оружием и перевозку наемников — прибыл в Каракас, столицу Венесуэлы, после обходного маршрута над Африкой, чтобы избежать западного воздушного пространства", — отмечает издание.

Эти сделки показывают, сколько москва может потерять, если лидер Венесуэлы, находящийся в затруднительном положении, падет. Однако, несмотря на внешние признаки, наблюдатели считают, что средства и заинтересованность москвы в поддержке Мадуро могут быть меньше, чем в прошлые годы. Противостояние между Вашингтоном и Каракасом может даже принести россиянам некоторые неожиданные выгоды, поскольку отвлекает внимание США от Европы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует наносить удары по объектам в Венесуэле, которые используются для контрабанды наркотиков.

Павел Башинский

Новости Мира
Санкции
Владимир Путин
Вашингтон Пост
Венесуэла
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Иран