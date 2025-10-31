Трамп сказав, що не планує ударів по Венесуелі

$42.080.01
48.980.00
ukenru
16:15 • 2312 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
14:27 • 11409 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
12:28 • 17441 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08 • 28331 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42 • 16612 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56 • 30081 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 16398 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
31 жовтня, 09:39 • 20033 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
31 жовтня, 08:46 • 25202 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
31 жовтня, 07:56 • 14784 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Вибухи пролунали в ярославлі: під ударом опинився найбільший НПЗ на півночі росіїVideo31 жовтня, 06:50 • 15438 перегляди
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику31 жовтня, 08:39 • 35427 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto31 жовтня, 09:35 • 34306 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 25967 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo11:19 • 11047 перегляди
Публікації
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 10475 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити12:08 • 28333 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
10:56 • 30082 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 26050 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto31 жовтня, 09:35 • 34395 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Василь Малюк
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Геннадій Труханов
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Литва
Одеса
Реклама
УНН Lite
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto14:59 • 10472 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo11:19 • 11114 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 29425 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 61881 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 66022 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Нептун (крилата ракета)
Соціальна мережа
Дія (сервіс)

Трамп сказав, що не планує ударів по Венесуелі

Київ • УНН

 • 530 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує завдавати ударів по об'єктах у Венесуелі, які використовуються для контрабанди наркотиків. Таку заяву він зробив на тлі повідомлень про розгляд адміністрацією можливості авіаударів.

Трамп сказав, що не планує ударів по Венесуелі

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує завдати ударів по об’єктам у Венесуелі, які використовуються для контрабанди наркотиків, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, чи розглядає Трамп можливість ударів по Венесуелі, він коротко відповів: "Ні".

Доповнення

WSJ повідомляло, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість нанесення авіаударів по військових об’єктах у Венесуелі, які, за оцінками Вашингтона, залучені до перевезення наркотиків. Остаточне рішення має ухвалити президент.

Під потенційні удари можуть потрапити порти, аеропорти, військові бази та злітно-посадкові смуги, які, на думку США, використовуються для контрабанди наркотиків. Як повідомляють джерела, атаки можуть стати частиною ширшої кампанії тиску на режим Ніколаса Мадуро, щоб посилити політичний сигнал про необхідність його відставки.

Нагадаємо

Венесуела оголосила про затримання агентів ЦРУ, звинувативши їх у підготовці "атаки під фальшивим прапором", яка нібито мала спровокувати повномасштабну війну зі США. Заява була зроблена президентом Ніколасом Мадуро, проте уряд не оприлюднив жодних деталей щодо числа затриманих, їхнього громадянства чи місця арешту.

Павло Башинський

Новини Світу
Ніколас Мадуро
Венесуела
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки