Трамп сказав, що не планує ударів по Венесуелі
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує завдавати ударів по об'єктах у Венесуелі, які використовуються для контрабанди наркотиків. Таку заяву він зробив на тлі повідомлень про розгляд адміністрацією можливості авіаударів.
Деталі
Відповідаючи на питання, чи розглядає Трамп можливість ударів по Венесуелі, він коротко відповів: "Ні".
Доповнення
WSJ повідомляло, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість нанесення авіаударів по військових об’єктах у Венесуелі, які, за оцінками Вашингтона, залучені до перевезення наркотиків. Остаточне рішення має ухвалити президент.
Під потенційні удари можуть потрапити порти, аеропорти, військові бази та злітно-посадкові смуги, які, на думку США, використовуються для контрабанди наркотиків. Як повідомляють джерела, атаки можуть стати частиною ширшої кампанії тиску на режим Ніколаса Мадуро, щоб посилити політичний сигнал про необхідність його відставки.
Нагадаємо
Венесуела оголосила про затримання агентів ЦРУ, звинувативши їх у підготовці "атаки під фальшивим прапором", яка нібито мала спровокувати повномасштабну війну зі США. Заява була зроблена президентом Ніколасом Мадуро, проте уряд не оприлюднив жодних деталей щодо числа затриманих, їхнього громадянства чи місця арешту.