17:29 • 1600 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
16:15 • 7172 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
14:27 • 14715 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
12:28 • 19768 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 31755 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 18040 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 31727 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 16862 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
31 октября, 09:39 • 20210 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
31 октября, 08:46 • 25444 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
Трамп сказал, что не планирует ударов по Венесуэле

Киев • УНН

 • 1480 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует наносить удары по объектам в Венесуэле, используемым для контрабанды наркотиков. Такое заявление он сделал на фоне сообщений о рассмотрении администрацией возможности авиаударов.

Трамп сказал, что не планирует ударов по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует наносить удары по объектам в Венесуэле, используемым для контрабанды наркотиков, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Трамп возможность ударов по Венесуэле, он коротко ответил: "Нет".

Дополнение

WSJ сообщало, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения авиаударов по военным объектам в Венесуэле, которые, по оценкам Вашингтона, вовлечены в перевозку наркотиков. Окончательное решение должен принять президент.

Под потенциальные удары могут попасть порты, аэропорты, военные базы и взлетно-посадочные полосы, которые, по мнению США, используются для контрабанды наркотиков. Как сообщают источники, атаки могут стать частью более широкой кампании давления на режим Николаса Мадуро, чтобы усилить политический сигнал о необходимости его отставки.

Напомним

Венесуэла объявила о задержании агентов ЦРУ, обвинив их в подготовке "атаки под ложным флагом", которая якобы должна была спровоцировать полномасштабную войну с США. Заявление было сделано президентом Николасом Мадуро, однако правительство не обнародовало никаких деталей относительно числа задержанных, их гражданства или места ареста.

Павел Башинский

Новости Мира
Николас Мадуро
Венесуэла
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты