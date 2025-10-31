Трамп сказал, что не планирует ударов по Венесуэле
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует наносить удары по объектам в Венесуэле, используемым для контрабанды наркотиков. Такое заявление он сделал на фоне сообщений о рассмотрении администрацией возможности авиаударов.
Детали
Отвечая на вопрос, рассматривает ли Трамп возможность ударов по Венесуэле, он коротко ответил: "Нет".
Дополнение
WSJ сообщало, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения авиаударов по военным объектам в Венесуэле, которые, по оценкам Вашингтона, вовлечены в перевозку наркотиков. Окончательное решение должен принять президент.
Под потенциальные удары могут попасть порты, аэропорты, военные базы и взлетно-посадочные полосы, которые, по мнению США, используются для контрабанды наркотиков. Как сообщают источники, атаки могут стать частью более широкой кампании давления на режим Николаса Мадуро, чтобы усилить политический сигнал о необходимости его отставки.
Напомним
Венесуэла объявила о задержании агентов ЦРУ, обвинив их в подготовке "атаки под ложным флагом", которая якобы должна была спровоцировать полномасштабную войну с США. Заявление было сделано президентом Николасом Мадуро, однако правительство не обнародовало никаких деталей относительно числа задержанных, их гражданства или места ареста.