"Скоро начнем это делать": Трамп анонсировал "остановку по суше" наркоторговцев из Венесуэлы

США "очень скоро начнут останавливать подозреваемых в наркоторговле венесуэльцев по суше". Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

По словам Трампа, военные США "в последние недели работали над сдерживанием венесуэльских наркоторговцев, которых очень много". Результатом стало то, что наркоторговцев из Венесуэлы стало меньше добираться до Штатов морем.

Они ввозят свои яды в Соединенные Штаты, где они убивают сотни тысяч людей в год, но мы позаботимся об этой ситуации. Мы уже делаем много... Около 85% останавливается на море - сказал Трамп.

Он добавил, что остановить торговцев на суше значительно легче, чем на море.

Мы начнем это делать очень скоро. Мы предупреждаем их: "Прекратите присылать яд в нашу страну" - говорится в заявлении президента США.

Напомним

Администрация Дональда Трампа официально внесла президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его союзников в правительстве латиноамериканской страны как членов иностранной террористической организации.