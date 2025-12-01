Трамп заявил о телефонном разговоре с Мадуро, но отказался раскрывать детали
Президент США Дональд Трамп подтвердил телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, но не предоставил никаких подробностей. Трамп также прокомментировал свое предупреждение о закрытии воздушного пространства Венесуэлы, заявив, что это не было сигналом об авиаударе.
Президент Дональд Трамп сообщил журналистам, что имел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, но не стал вдаваться в детали беседы, когда его об этом спросили сегодня на борту Air Force One. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
"Я не хочу это комментировать; ответ – да", — сказал Трамп. "Я бы не сказал, что она прошла хорошо или плохо. Это был телефонный разговор".
The New York Times и The Wall Street Journal сообщали, что Трамп и Мадуро говорили по телефону в начале этого месяца.
Трамп также сказал журналистам, что его предупреждение в соцсетях вчера о том, что венесуэльское воздушное пространство следует считать закрытым, не было сигналом о неминуемом авиаударе.
"Не стоит ничего в это вкладывать", — сказал президент.
Трамп пояснил, что сделал предупреждение о воздушном пространстве "потому что мы считаем Венесуэлу не очень дружественной страной".
Вскоре после того, как Трамп подтвердил их телефонный разговор, Мадуро впервые за несколько дней появился на публике, положив конец спекуляциям в стране о том, что он сбежал.
Мадуро, который обычно появляется на венесуэльском телевидении несколько раз в неделю, до того не был замечен на публике со среды — когда он опубликовал видео, на котором едет на машине по Каракасу, в своем Telegram-канале — что породило интенсивные слухи о его местонахождении.
Он появился на ежегодном мероприятии по награждению специального кофе в восточном Каракасе. На изображениях, которые транслировались онлайн в прямом эфире, президент сидел перед аудиторией и вручал медали производителям кофе, демонстрировавшим свои лучшие продукты.
В конце мероприятия он восклицал, что Венесуэла является "несокрушимой, неприкосновенной, непобедимой", говоря об экономических секторах страны.
Его слова, похоже, были намеком на напряженность в отношениях с США.
В субботу Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее следует считать "полностью закрытым", но не предоставил никаких подробностей.
"Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: просим считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым. Спасибо за внимание к этому вопросу", - написал президент США в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп заявил, что США "очень скоро начнут останавливать подозреваемых в наркоторговле венесуэльцев по суше".