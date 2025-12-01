Трамп заявил о телефонном разговоре с Мадуро, но отказался раскрывать детали

Президент Дональд Трамп сообщил журналистам, что имел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, но не стал вдаваться в детали беседы, когда его об этом спросили сегодня на борту Air Force One. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

"Я не хочу это комментировать; ответ – да", — сказал Трамп. "Я бы не сказал, что она прошла хорошо или плохо. Это был телефонный разговор".

The New York Times и The Wall Street Journal сообщали, что Трамп и Мадуро говорили по телефону в начале этого месяца.

Трамп также сказал журналистам, что его предупреждение в соцсетях вчера о том, что венесуэльское воздушное пространство следует считать закрытым, не было сигналом о неминуемом авиаударе.

"Не стоит ничего в это вкладывать", — сказал президент.

Трамп пояснил, что сделал предупреждение о воздушном пространстве "потому что мы считаем Венесуэлу не очень дружественной страной".

"Скоро начнем это делать": Трамп анонсировал "остановку по суше" наркоторговцев из Венесуэлы

Вскоре после того, как Трамп подтвердил их телефонный разговор, Мадуро впервые за несколько дней появился на публике, положив конец спекуляциям в стране о том, что он сбежал.

Мадуро, который обычно появляется на венесуэльском телевидении несколько раз в неделю, до того не был замечен на публике со среды — когда он опубликовал видео, на котором едет на машине по Каракасу, в своем Telegram-канале — что породило интенсивные слухи о его местонахождении.

Он появился на ежегодном мероприятии по награждению специального кофе в восточном Каракасе. На изображениях, которые транслировались онлайн в прямом эфире, президент сидел перед аудиторией и вручал медали производителям кофе, демонстрировавшим свои лучшие продукты.

В конце мероприятия он восклицал, что Венесуэла является "несокрушимой, неприкосновенной, непобедимой", говоря об экономических секторах страны.

Его слова, похоже, были намеком на напряженность в отношениях с США.

Напомним

В субботу Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее следует считать "полностью закрытым", но не предоставил никаких подробностей.

"Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: просим считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым. Спасибо за внимание к этому вопросу", - написал президент США в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что США "очень скоро начнут останавливать подозреваемых в наркоторговле венесуэльцев по суше".