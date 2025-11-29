Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою та навколо неї

$42.190.00
12:33 • 1534 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
12:07 • 2164 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
11:00 • 5516 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
10:28 • 10186 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
08:59 • 11585 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
07:54 • 14370 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 24707 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 34942 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 35356 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 38352 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Публікації
Ексклюзиви
ВІд дня мурахоїдів до дня правозахисниць: які свята відзначають 29 листопада29 листопада, 03:46 • 4786 перегляди
В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К29 листопада, 05:03 • 11487 перегляди
Західна частина Києва залишилася без світла під час комбінованої атаки - Кличко29 листопада, 05:30 • 17688 перегляди
Зафіксовано наслідки атаки у п’яти районах Київщини: Фастів знеструмлено, є поранені29 листопада, 06:37 • 7862 перегляди
Буданов прямує на переговори до США - The Economist07:59 • 10727 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 55980 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 43475 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 51525 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 49776 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 55378 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 31782 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 49705 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 69404 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 101292 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 115871 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Financial Times
Дипломатка

Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою та навколо неї

Київ • УНН

 • 732 перегляди

Дональд Трамп звернувся до авіакомпаній, наркоторговців та торговців людьми, закликавши їх вважати повітряний простір над Венесуелою повністю закритим. Президент США раніше не виключав можливості сухопутної операції та визнав Мадуро членом терористичної організації.

Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою та навколо неї

Президент США Дональд Трамп попросив авіакомпанії, наркоторговців та торговців людьми "вважати повітряний простір над Венесуелою та навколо неї повністю закритим". Про це Трамп написав у своїй соцмережі Тruthsocial, передає УНН.

Деталі

Всім авіакомпаніям, пілотам, наркоторговцям і торговцям людьми: просимо вважати повітряний простір над Венесуелою та навколо неї повністю закритим. Дякуємо за увагу до цього питання

- написав Трамп.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливість проведення американськими військовими сухопутної операції у Венесуелі. Водночас він висловив готовність поспілкуватися телефоном із президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.

Адміністрація президента США Дональда Трампа може розширити повноваження щодо вжиття заходів проти Венесуели з понеділка, оскільки США внесли президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його союзників в уряді як членів іноземної терористичної організації.

Також Дональд Трамп заявив, що США "дуже скоро" почнуть зупиняти підозрюваних у наркоторгівлі венесуельців по суші. Це продовження зусиль, які вже зупиняють близько 85% наркотрафіку морем.

Павло Башинський

Санкції
Соціальна мережа
Truth Social
Ніколас Мадуро
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки