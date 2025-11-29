Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою та навколо неї
Київ • УНН
Дональд Трамп звернувся до авіакомпаній, наркоторговців та торговців людьми, закликавши їх вважати повітряний простір над Венесуелою повністю закритим. Президент США раніше не виключав можливості сухопутної операції та визнав Мадуро членом терористичної організації.
Президент США Дональд Трамп попросив авіакомпанії, наркоторговців та торговців людьми "вважати повітряний простір над Венесуелою та навколо неї повністю закритим". Про це Трамп написав у своїй соцмережі Тruthsocial, передає УНН.
Деталі
Всім авіакомпаніям, пілотам, наркоторговцям і торговцям людьми: просимо вважати повітряний простір над Венесуелою та навколо неї повністю закритим. Дякуємо за увагу до цього питання
Доповнення
Президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливість проведення американськими військовими сухопутної операції у Венесуелі. Водночас він висловив готовність поспілкуватися телефоном із президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.
Адміністрація президента США Дональда Трампа може розширити повноваження щодо вжиття заходів проти Венесуели з понеділка, оскільки США внесли президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його союзників в уряді як членів іноземної терористичної організації.
Також Дональд Трамп заявив, що США "дуже скоро" почнуть зупиняти підозрюваних у наркоторгівлі венесуельців по суші. Це продовження зусиль, які вже зупиняють близько 85% наркотрафіку морем.