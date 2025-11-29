Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее

Президент США Дональд Трамп попросил авиакомпании, наркоторговцев и торговцев людьми "считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым". Об этом Трамп написал в своей соцсети Тruthsocial, передает УНН.

Детали

Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: просим считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым. Спасибо за внимание к этому вопросу - написал Трамп.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность проведения американскими военными сухопутной операции в Венесуэле. В то же время он выразил готовность пообщаться по телефону с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Администрация президента США Дональда Трампа может расширить полномочия по принятию мер против Венесуэлы с понедельника, поскольку США внесли президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его союзников в правительстве как членов иностранной террористической организации.

Также Дональд Трамп заявил, что США "очень скоро" начнут останавливать подозреваемых в наркоторговле венесуэльцев по суше. Это продолжение усилий, которые уже останавливают около 85% наркотрафика по морю.