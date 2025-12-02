Трамп дал Мадуро неделю на выезд из Венесуэлы и закрыл воздушное пространство над страной - Reuters

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро 21 ноября дал ему срок до 28 ноября безопасно покинуть страну, а уже на следующий день объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Мадуро заявил Трампу о готовности покинуть Венесуэлу при условии полной амнистии для него и членов его семьи, включая снятие всех санкций США.

Он также просил отменить санкции для более чем 100 чиновников Венесуэлы, многих из которых США обвиняют в нарушениях прав человека, торговле наркотиками или коррупции - пишет издание.

Указывается, что Трамп отклонил большинство просьб Мадуро во время разговора, который длился менее 15 минут, но сказал тому, что у него есть неделя, чтобы выехать из Венесуэлы и отправиться в любое место по собственному выбору вместе с членами своей семьи.

"Срок для безопасного прохода истек в пятницу, что побудило Трампа объявить в субботу о закрытии воздушного пространства Венесуэлы", - говорится в статье.

Напомним

В субботу Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее следует считать "полностью закрытым", но не предоставил никаких подробностей.

Трамп заявил о телефонном разговоре с Мадуро, но отказался раскрывать детали