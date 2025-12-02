Трамп дал Мадуро неделю на выезд из Венесуэлы и закрыл воздушное пространство над страной - Reuters

$42.270.07
1 декабря, 17:14
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Украина стремится получить дополнительные 1,2 млрд долларов от Европы до конца года: на что пойдут деньги1 декабря, 17:49 • 3280 просмотра
Вражеская атака на Днепр: известно о 43 пострадавших, 30 из них остаются в больницеPhoto1 декабря, 18:21 • 3440 просмотра
Биткойн упал ниже 85 тыс. долларов из-за криптовалютного краха1 декабря, 18:39 • 7166 просмотра
Вторник станет решающим испытанием для администрации Трампа по прекращению войны в Украине - ABC News23:05 • 3160 просмотра
"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ00:09 • 4852 просмотра
публикации
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 18637 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 25997 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 34950 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 41842 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Рустем Умеров
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Флорида
Польша
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 24257 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 27074 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 83983 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 60064 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 76366 просмотра
Техника
Хранитель
Шахед-136
Золото
Дипломатка

Трамп дал Мадуро неделю на выезд из Венесуэлы и закрыл воздушное пространство над страной - Reuters

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Дональд Трамп 21 ноября в телефонном разговоре предоставил Николасу Мадуро срок до 28 ноября для безопасного выезда из Венесуэлы. На следующий день Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над страной.

Трамп дал Мадуро неделю на выезд из Венесуэлы и закрыл воздушное пространство над страной - Reuters

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро 21 ноября дал ему срок до 28 ноября безопасно покинуть страну, а уже на следующий день объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Мадуро заявил Трампу о готовности покинуть Венесуэлу при условии полной амнистии для него и членов его семьи, включая снятие всех санкций США.

Он также просил отменить санкции для более чем 100 чиновников Венесуэлы, многих из которых США обвиняют в нарушениях прав человека, торговле наркотиками или коррупции

- пишет издание.

Указывается, что Трамп отклонил большинство просьб Мадуро во время разговора, который длился менее 15 минут, но сказал тому, что у него есть неделя, чтобы выехать из Венесуэлы и отправиться в любое место по собственному выбору вместе с членами своей семьи.

"Срок для безопасного прохода истек в пятницу, что побудило Трампа объявить в субботу о закрытии воздушного пространства Венесуэлы", - говорится в статье.

Напомним

В субботу Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее следует считать "полностью закрытым", но не предоставил никаких подробностей.

Трамп заявил о телефонном разговоре с Мадуро, но отказался раскрывать детали01.12.25, 09:08 • 4380 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Николас Мадуро
Белый дом
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты