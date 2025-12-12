США готуються до захоплення нових танкерів з венесуельською нафтою - Reuters

$42.280.10
49.220.12
ukenru
01:09 • 4150 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 16567 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 25414 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 25241 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 28079 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 37896 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 20303 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21308 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16917 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 17043 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
93%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Світом шириться нова хвиля грипу: медики стурбовані штамом H3N211 грудня, 18:32 • 5134 перегляди
Шторм у Сан-Паулу: сотні тисяч людей без світла та мільйонні втрати у Бразилії11 грудня, 18:53 • 3656 перегляди
Набридли зустрічі заради зустрічі: у Білому домі заявили, що Трамп "надзвичайно розчарований" Україною та рф11 грудня, 19:07 • 2704 перегляди
Співробітники ТЦК в Одесі побили та хотіли мобілізувати захисника Маріуполя, який нещодавно був звільнений з полону11 грудня, 19:20 • 6644 перегляди
Справа про вбивство українки Заруцької у США: суддя розгляне психічний стан обвинуваченого11 грудня, 20:35 • 3844 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 37900 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 46052 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 47046 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 57959 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 58766 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Роберт Фіцо
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Венесуела
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 28482 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 31894 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 37326 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 33255 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 41890 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
ChatGPT
Економіст (журнал)
Соціальна мережа

США готуються до захоплення нових танкерів з венесуельською нафтою - Reuters

Київ • УНН

 • 524 перегляди

США планують перехоплювати більше суден з венесуельською нафтою після захоплення танкера цього тижня. Це посилює тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

США готуються до захоплення нових танкерів з венесуельською нафтою - Reuters

США планують перехопювати більше суден, що перевозять венесуельську нафту, після захоплення танкера цього тижня, оскільки це посилює тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє Reuters із посиланням на шість неназваних джерел, знайомих із цим питанням, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що цей інцидент став першим випадком перехоплення нафтового вантажу або танкера з Венесуели, яка перебуває під санкціями США з 2019 року. Це сталося на тлі масштабного нарощування військових потуг США у південній частині Карибського басейну та наполягання президента США Дональда Трампа на усуненні Мадуро.

Останні дії США привели до того, що судновласники, оператори та морські агентства, що займаються транспортуванням венесуельської сирої нафти, були підготовлені до того, щоб переосмислити, чи варто виходити з венесуельських вод найближчими днями

- цитує видання джерела у судноплавстві Венесуели.

За їхніми словами, найближчими тижнями очікується подальше пряме втручання США, спрямоване на судна, що перевозять венесуельську нафту, які також могли перевозити нафту з інших країн, на які поширюються санкції США, таких як Іран.

За даними джерел, США склали список із кількох танкерів, що підпадають під санкції, для можливого захоплення, при цьому підготовкою операцій кілька місяців займалися Мін’юст і Департамент внутрішньої безпеки США.

Контекст

Напередодні глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що США захопили "дуже великий" танкер біля узбережжя Венесуели.

Раніше Трамп у телефонній розмові з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро дав йому термін до 28 листопада безпечно залишити країну, а вже наступного дня оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою.

путін і лукашенко підтримують Мадуро на тлі посилення тиску Трампа на Венесуелу 11.12.25, 21:31 • 2490 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Міністерство національної безпеки США
Ніколас Мадуро
Міністерство юстиції США
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран