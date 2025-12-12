США готуються до захоплення нових танкерів з венесуельською нафтою - Reuters
Київ • УНН
США планують перехоплювати більше суден з венесуельською нафтою після захоплення танкера цього тижня. Це посилює тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
Деталі
Зазначається, що цей інцидент став першим випадком перехоплення нафтового вантажу або танкера з Венесуели, яка перебуває під санкціями США з 2019 року. Це сталося на тлі масштабного нарощування військових потуг США у південній частині Карибського басейну та наполягання президента США Дональда Трампа на усуненні Мадуро.
Останні дії США привели до того, що судновласники, оператори та морські агентства, що займаються транспортуванням венесуельської сирої нафти, були підготовлені до того, щоб переосмислити, чи варто виходити з венесуельських вод найближчими днями
За їхніми словами, найближчими тижнями очікується подальше пряме втручання США, спрямоване на судна, що перевозять венесуельську нафту, які також могли перевозити нафту з інших країн, на які поширюються санкції США, таких як Іран.
За даними джерел, США склали список із кількох танкерів, що підпадають під санкції, для можливого захоплення, при цьому підготовкою операцій кілька місяців займалися Мін’юст і Департамент внутрішньої безпеки США.
Контекст
Напередодні глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що США захопили "дуже великий" танкер біля узбережжя Венесуели.
Раніше Трамп у телефонній розмові з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро дав йому термін до 28 листопада безпечно залишити країну, а вже наступного дня оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою.
