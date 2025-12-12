США готуються до захоплення нових танкерів з венесуельською нафтою - Reuters

США планують перехопювати більше суден, що перевозять венесуельську нафту, після захоплення танкера цього тижня, оскільки це посилює тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє Reuters із посиланням на шість неназваних джерел, знайомих із цим питанням, інформує УНН.

Зазначається, що цей інцидент став першим випадком перехоплення нафтового вантажу або танкера з Венесуели, яка перебуває під санкціями США з 2019 року. Це сталося на тлі масштабного нарощування військових потуг США у південній частині Карибського басейну та наполягання президента США Дональда Трампа на усуненні Мадуро.

Останні дії США привели до того, що судновласники, оператори та морські агентства, що займаються транспортуванням венесуельської сирої нафти, були підготовлені до того, щоб переосмислити, чи варто виходити з венесуельських вод найближчими днями