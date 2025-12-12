$42.280.10
США готовятся к захвату новых танкеров с венесуэльской нефтью - Reuters

Киев • УНН

 • 2 просмотра

США планируют перехватывать больше судов с венесуэльской нефтью после захвата танкера на этой неделе. Это усиливает давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

США готовятся к захвату новых танкеров с венесуэльской нефтью - Reuters

США планируют перехватывать больше судов, перевозящих венесуэльскую нефть, после захвата танкера на этой неделе, поскольку это усиливает давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть неназванных источников, знакомых с этим вопросом, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что этот инцидент стал первым случаем перехвата нефтяного груза или танкера из Венесуэлы, которая находится под санкциями США с 2019 года. Это произошло на фоне масштабного наращивания военных сил США в южной части Карибского бассейна и настояния президента США Дональда Трампа на отстранении Мадуро.

Последние действия США привели к тому, что судовладельцы, операторы и морские агентства, занимающиеся транспортировкой венесуэльской сырой нефти, были подготовлены к тому, чтобы переосмыслить, стоит ли выходить из венесуэльских вод в ближайшие дни

- цитирует издание источники в судоходстве Венесуэлы.

По их словам, в ближайшие недели ожидается дальнейшее прямое вмешательство США, направленное на суда, перевозящие венесуэльскую нефть, которые также могли перевозить нефть из других стран, на которые распространяются санкции США, таких как Иран.

По данным источников, США составили список из нескольких танкеров, подпадающих под санкции, для возможного захвата, при этом подготовкой операций несколько месяцев занимались Минюст и Департамент внутренней безопасности США.

Контекст

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США захватили "очень большой" танкер у побережья Венесуэлы.

Ранее Трамп в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро дал ему срок до 28 ноября безопасно покинуть страну, а уже на следующий день объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Министерство внутренней безопасности США
Николас Мадуро
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран