путин и лукашенко поддерживают Мадуро на фоне усиления давления Трампа на Венесуэлу
РФ и РБ активизировали контакты с Николасом Мадуро, тогда как США усиливают давление на Венесуэлу. Путин подтвердил поддержку Мадуро, а Лукашенко дважды встречался с послом Венесуэлы, намекая на возможное убежище.
Россия и Беларусь усилили контакты с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа по его отстранению. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В четверг диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Мадуро, в ходе которого "подтвердил свою поддержку политики правительства Мадуро, направленной на защиту национальных интересов и суверенитета перед лицом растущего внешнего давления" – сообщил Кремль.
Тем временем, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел свою вторую за 17 дней встречу с послом Венесуэлы. Ранее, 25 ноября, Лукашенко публично заявил, что Мадуро всегда является желанным гостем в Беларуси, намекая на возможное убежище. Хотя Лукашенко сообщил, что договорился "согласовать определенные вопросы" с Мадуро, он не прокомментировал, готова ли Беларусь предоставить убежище в случае его отставки.
Ранее, по данным источников Reuters, Мадуро во время телефонного разговора 21 ноября сообщил Трампу, что готов покинуть Венесуэлу при условии полной амнистии для него и его семьи.
