путин и лукашенко поддерживают Мадуро на фоне усиления давления Трампа на Венесуэлу

Россия и Беларусь усилили контакты с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа по его отстранению. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В четверг диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Мадуро, в ходе которого "подтвердил свою поддержку политики правительства Мадуро, направленной на защиту национальных интересов и суверенитета перед лицом растущего внешнего давления" – сообщил Кремль.

Тем временем, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел свою вторую за 17 дней встречу с послом Венесуэлы. Ранее, 25 ноября, Лукашенко публично заявил, что Мадуро всегда является желанным гостем в Беларуси, намекая на возможное убежище. Хотя Лукашенко сообщил, что договорился "согласовать определенные вопросы" с Мадуро, он не прокомментировал, готова ли Беларусь предоставить убежище в случае его отставки.

Ранее, по данным источников Reuters, Мадуро во время телефонного разговора 21 ноября сообщил Трампу, что готов покинуть Венесуэлу при условии полной амнистии для него и его семьи.

