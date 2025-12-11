путин и лукашенко поддерживают Мадуро на фоне усиления давления Трампа на Венесуэлу

$42.280.10
49.220.12
ukenru
17:49 • 6352 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
17:00 • 12189 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
14:13 • 15486 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 18961 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 26734 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 17242 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 19202 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16291 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16542 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16878 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Погода
+7°
2.9м/с
92%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД11 декабря, 10:02 • 22702 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 23650 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 38576 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11 декабря, 11:42 • 21194 просмотра
В Вашингтоне обсуждали создание C5 с Китаем и россией в противовес G7 - СМИ11 декабря, 12:39 • 7082 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 26721 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 38846 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 42020 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 53419 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 54494 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Франция
Великобритания
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 23873 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 29049 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 34546 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 30331 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 39118 просмотра
Актуальное
Техника
ЧатГПТ
Отопление
The Economist
Социальная сеть

путин и лукашенко поддерживают Мадуро на фоне усиления давления Трампа на Венесуэлу

Киев • УНН

 • 314 просмотра

РФ и РБ активизировали контакты с Николасом Мадуро, тогда как США усиливают давление на Венесуэлу. Путин подтвердил поддержку Мадуро, а Лукашенко дважды встречался с послом Венесуэлы, намекая на возможное убежище.

путин и лукашенко поддерживают Мадуро на фоне усиления давления Трампа на Венесуэлу

Россия и Беларусь усилили контакты с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа по его отстранению. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В четверг диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Мадуро, в ходе которого "подтвердил свою поддержку политики правительства Мадуро, направленной на защиту национальных интересов и суверенитета перед лицом растущего внешнего давления" – сообщил Кремль.

США поддерживают командиров в ударах по предполагаемым судам с наркотиками - Хегсет02.12.25, 22:43 • 6263 просмотра

Тем временем, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел свою вторую за 17 дней встречу с послом Венесуэлы. Ранее, 25 ноября, Лукашенко публично заявил, что Мадуро всегда является желанным гостем в Беларуси, намекая на возможное убежище. Хотя Лукашенко сообщил, что договорился "согласовать определенные вопросы" с Мадуро, он не прокомментировал, готова ли Беларусь предоставить убежище в случае его отставки.

Ранее, по данным источников Reuters, Мадуро во время телефонного разговора 21 ноября сообщил Трампу, что готов покинуть Венесуэлу при условии полной амнистии для него и его семьи.

Трамп дал Мадуро неделю на выезд из Венесуэлы и закрыл воздушное пространство над страной - Reuters02.12.25, 05:29 • 9580 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Владимир Путин
Беларусь
Николас Мадуро
Венесуэла