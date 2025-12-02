США поддерживают командиров в ударах по предполагаемым судам с наркотиками - Хегсет

$42.340.08
49.310.42
ukenru
2 декабря, 12:35 • 16871 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 50123 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 38690 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 31566 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 30003 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 56852 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 53639 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 60559 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 52302 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 47363 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
94%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 29160 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 26816 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 27740 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры16:58 • 17176 просмотра
Трамп заявил, что США больше не финансируют конфликт в Украине и ищут путь к мируVideo17:44 • 12894 просмотра
публикации
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры16:58 • 17186 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 27752 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 26827 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 29172 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 50123 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Биньямин Нетаньяху
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Республика Ирландия
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 44537 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 46389 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 102320 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 76809 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 92769 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ТикТок
Бильд
ЧатГПТ

США поддерживают командиров в ударах по предполагаемым судам с наркотиками - Хегсет

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Министр войны Пит Хегсет заявил, что США поддерживают решения своих командиров относительно ударов по предполагаемым судам, занимающимся контрабандой наркотиков из Венесуэлы. Удары против наркоторговцев будут продолжаться, хотя сейчас трудно найти лодки с наркотиками в водах.

США поддерживают командиров в ударах по предполагаемым судам с наркотиками - Хегсет

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что США поддерживают решение своих командиров относительно ударов по вероятным судам, занимающимся контрабандой наркотиков из Венесуэлы. Об этом Хэгсет заявил на заседании Кабинета министров, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как заявил Хэгсет, администрация президента США Дональда Трампа поддерживает решение своих командиров относительно нападений на вероятные суда, занимающиеся контрабандой наркотиков из Венесуэлы.

Он отметил, что США приостановили удары, поскольку сейчас трудно найти лодки с наркотиками в водах. Но удары против наркоторговцев будут продолжаться.

Напомним

Авианосная ударная группа ВМС США "Gerald R. Ford" прибыла в Карибский бассейн.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Пит Хегсетх
Военно-морской флот США
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты