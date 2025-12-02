США поддерживают командиров в ударах по предполагаемым судам с наркотиками - Хегсет

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что США поддерживают решение своих командиров относительно ударов по вероятным судам, занимающимся контрабандой наркотиков из Венесуэлы. Об этом Хэгсет заявил на заседании Кабинета министров, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как заявил Хэгсет, администрация президента США Дональда Трампа поддерживает решение своих командиров относительно нападений на вероятные суда, занимающиеся контрабандой наркотиков из Венесуэлы.

Он отметил, что США приостановили удары, поскольку сейчас трудно найти лодки с наркотиками в водах. Но удары против наркоторговцев будут продолжаться.

Напомним

Авианосная ударная группа ВМС США "Gerald R. Ford" прибыла в Карибский бассейн.