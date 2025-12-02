$42.340.08
2 грудня, 12:35 • 16809 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 49948 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 38602 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 31487 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 29940 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 56823 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 53602 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 60536 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 52252 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 47335 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
США підтримують командирів у ударах по ймовірних суднах з наркотиками - Гегсет

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Міністр війни Піт Гегсет заявив, що США підтримують рішення своїх командирів щодо ударів по ймовірних суднах, що займаються контрабандою наркотиків з Венесуели. Удари проти наркоторговців триватимуть, хоча зараз важко знайти човни з наркотиками у водах.

США підтримують командирів у ударах по ймовірних суднах з наркотиками - Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що США підтримує рішення своїх командирів щодо ударів на ймовірні судна, що займаються контрабандою наркотиків з Венесуели. Про це Гегсет заявив на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Як заявив Гегсет, адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує рішення своїх командирів щодо нападів на ймовірні судна, що займаються контрабандою наркотиків з Венесуели.

Він зазначив, що США призупинили удари, оскільки зараз важко знайти човни з наркотиками у водах. Але удари проти наркоторговців триватимуть.

Нагадаємо

Авіаносна ударна група ВМС США "Gerald R. Ford" прибула до Карибського басейну.

