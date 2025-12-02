США підтримують командирів у ударах по ймовірних суднах з наркотиками - Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що США підтримує рішення своїх командирів щодо ударів на ймовірні судна, що займаються контрабандою наркотиків з Венесуели. Про це Гегсет заявив на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Як заявив Гегсет, адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує рішення своїх командирів щодо нападів на ймовірні судна, що займаються контрабандою наркотиків з Венесуели.

Він зазначив, що США призупинили удари, оскільки зараз важко знайти човни з наркотиками у водах. Але удари проти наркоторговців триватимуть.

Нагадаємо

Авіаносна ударна група ВМС США "Gerald R. Ford" прибула до Карибського басейну.