путін і лукашенко підтримують Мадуро на тлі посилення тиску Трампа на Венесуелу

росія та білорусь посилили контакти з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро на тлі зростаючого тиску з боку президента США Дональда Трампа щодо його усунення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У четвер диктатор рф володиимр путін провів телефонну розмову з Мадуро, під час якої "підтвердив свою підтримку політики уряду Мадуро, спрямованої на захист національних інтересів та суверенітету перед обличчям зростаючого зовнішнього тиску" – повідомив кремль.

США підтримують командирів у ударах по ймовірних суднах з наркотиками - Гегсет

Тим часом, самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко провів свою другу за 17 днів зустріч із послом Венесуели. Раніше, 25 листопада, лукашенко публічно заявив, що Мадуро завжди є бажаним гостем у білорусі, натякаючи на можливий притулок. Хоча лдукашенко повідомив, що домовився "узгодити певні питання" з Мадуро, він не прокоментував, чи готова білорусь надати притулок в разі його відставки.

Трамп заявив про захоплення “дуже великого” танкера біля узбережжя Венесуели

Раніше, за даними джерел Reuters, Мадуро під час телефонної розмови 21 листопада повідомив Трампу, що готовий покинути Венесуелу за умови повної амністії для нього та його родини.

Трамп дав Мадуро тиждень на виїзд з Венесуели та закрив повітряний простір над країною - Reuters