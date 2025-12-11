$42.280.10
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
17:00 • 11291 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
14:13 • 14721 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 18211 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 25655 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 17097 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 19093 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16254 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16512 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16854 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

путін і лукашенко підтримують Мадуро на тлі посилення тиску Трампа на Венесуелу

Київ • УНН

 • 102 перегляди

рф та бр активізували контакти з Ніколасом Мадуро, тоді як США посилюють тиск на Венесуелу. путін підтвердив підтримку Мадуро, а лукашенко двічі зустрічався з послом Венесуели, натякаючи на можливий притулок.

путін і лукашенко підтримують Мадуро на тлі посилення тиску Трампа на Венесуелу

росія та білорусь посилили контакти з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро на тлі зростаючого тиску з боку президента США Дональда Трампа щодо його усунення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У четвер диктатор рф володиимр путін провів телефонну розмову з Мадуро, під час якої "підтвердив свою підтримку політики уряду Мадуро, спрямованої на захист національних інтересів та суверенітету перед обличчям зростаючого зовнішнього тиску" – повідомив кремль.

США підтримують командирів у ударах по ймовірних суднах з наркотиками - Гегсет02.12.25, 22:43 • 6261 перегляд

Тим часом, самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко провів свою другу за 17 днів зустріч із послом Венесуели. Раніше, 25 листопада, лукашенко публічно заявив, що Мадуро завжди є бажаним гостем у білорусі, натякаючи на можливий притулок. Хоча лдукашенко повідомив, що домовився "узгодити певні питання" з Мадуро, він не прокоментував, чи готова білорусь надати притулок в разі його відставки.

Трамп заявив про захоплення “дуже великого” танкера біля узбережжя Венесуели10.12.25, 22:39 • 2464 перегляди

Раніше, за даними джерел Reuters, Мадуро під час телефонної розмови 21 листопада повідомив Трампу, що готовий покинути Венесуелу за умови повної амністії для нього та його родини.

Трамп дав Мадуро тиждень на виїзд з Венесуели та закрив повітряний простір над країною - Reuters02.12.25, 05:29 • 9580 переглядiв

Степан Гафтко

