Трамп приказал полностью заблокировать подсанкционные нефтяные танкеры Венесуэлы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд отдал приказ о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, направляющихся в Венесуэлу или покидающих ее территориальные воды. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу американского лидера в соцсети Truth Social, агентство Reuters.

Детали

Соответствующее решение Трамп объявил во вторник, 16 декабря, заявив, что действующая власть Венесуэлы отныне рассматривается Соединенными Штатами как "иностранная террористическая организация".

Президент США обвинил Венесуэлу в краже американских активов, в частности нефти и земли.

Поэтому сегодня я приказываю ввести полную и тотальную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу и выходящих из нее - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В своем сообщении он подчеркнул, что "Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, которая когда-либо собиралась в истории Южной Америки".

Она будет только увеличиваться, и шок для них будет таким, какого они еще никогда не испытывали - до тех пор, пока они не вернут Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас - подчеркнул Глава Белого дома.

Заявление президента прозвучало через неделю после того, как США конфисковали подсанкционный нефтяной танкер у побережья Венесуэлы. Это стало очередным шагом в кампании давления на правительство венесуэльского лидера Николаса Мадуро, которого Трамп обвиняет в содействии поставкам наркотиков в США.

Министерство информации Венесуэлы пока не комментировало действия Вашингтона. В то же время Мадуро во время выступления во вторник вечером заявил, что "империализм и крайне правые стремятся колонизировать Венесуэлу, чтобы завладеть ее нефтью, газом и золотом", и добавил, что страна "будет защищать свой суверенитет и мир".

путин и лукашенко поддерживают Мадуро на фоне усиления давления Трампа на Венесуэлу

По данным Reuters, кампания Трампа включала также усиление военного присутствия США в регионе и более двадцати ударов по судам в Тихом океане и Карибском море вблизи Венесуэлы, в результате которых погибли по меньшей мере 90 человек. Трамп также заявлял, что наземные удары США по территории Венесуэлы могут начаться в ближайшее время.

Напомним

Ранее сообщалось, что США планируют перехватывать больше судов с венесуэльской нефтью после захвата танкера на этой неделе. Это усиливает давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.