Трамп приказал полностью заблокировать подсанкционные нефтяные танкеры Венесуэлы

$42.250.05
49.650.19
ukenru
16 декабря, 17:02 • 10566 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 19617 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 19107 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 22603 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 21682 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 24468 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 25707 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 24412 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 29240 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24485 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.6м/с
90%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В воинской части на Киевщине разоблачили схему присвоения 15,5 млн гривен16 декабря, 15:56 • 4296 просмотра
Маск "наркоман", Вэнс "теоретик заговора" – руководитель аппарата Белого дома резко раскритиковала окружение Трампа16 декабря, 16:09 • 6488 просмотра
Завтра в большинстве областей Украины будут действовать графики отключений16 декабря, 16:31 • 5644 просмотра
Интернет дома без света: в Минцифры рассказали, как подключить xPON16 декабря, 16:49 • 7128 просмотра
США заморозили технологическое соглашение с Британией на $40 млрд16 декабря, 18:54 • 3040 просмотра
публикации
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 20708 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 34344 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 37922 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 77976 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 72607 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Борис Писториус
Наталья Калмыкова
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нидерланды
Франция
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 45518 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 62838 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 62685 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 66276 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 101026 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
YouTube
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т

Трамп приказал полностью заблокировать подсанкционные нефтяные танкеры Венесуэлы

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Президент США Дональд Трамп 16 декабря приказал полностью блокировать все подсанкционные нефтяные танкеры, заходящие в Венесуэлу или покидающие ее территориальные воды. Он обвинил Венесуэлу в краже американских активов и объявил ее правительство "иностранной террористической организацией".

Трамп приказал полностью заблокировать подсанкционные нефтяные танкеры Венесуэлы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд отдал приказ о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, направляющихся в Венесуэлу или покидающих ее территориальные воды. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу американского лидера в соцсети Truth Social, агентство Reuters.

Детали

Соответствующее решение Трамп объявил во вторник, 16 декабря, заявив, что действующая власть Венесуэлы отныне рассматривается Соединенными Штатами как "иностранная террористическая организация".

Президент США обвинил Венесуэлу в краже американских активов, в частности нефти и земли.

Поэтому сегодня я приказываю ввести полную и тотальную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу и выходящих из нее

- написал Трамп в соцсети Truth Social.

В своем сообщении он подчеркнул, что "Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, которая когда-либо собиралась в истории Южной Америки".

Она будет только увеличиваться, и шок для них будет таким, какого они еще никогда не испытывали - до тех пор, пока они не вернут Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас

- подчеркнул Глава Белого дома.

Заявление президента прозвучало через неделю после того, как США конфисковали подсанкционный нефтяной танкер у побережья Венесуэлы. Это стало очередным шагом в кампании давления на правительство венесуэльского лидера Николаса Мадуро, которого Трамп обвиняет в содействии поставкам наркотиков в США.

Министерство информации Венесуэлы пока не комментировало действия Вашингтона. В то же время Мадуро во время выступления во вторник вечером заявил, что "империализм и крайне правые стремятся колонизировать Венесуэлу, чтобы завладеть ее нефтью, газом и золотом", и добавил, что страна "будет защищать свой суверенитет и мир".

путин и лукашенко поддерживают Мадуро на фоне усиления давления Трампа на Венесуэлу11.12.25, 20:31 • 4615 просмотров

По данным Reuters, кампания Трампа включала также усиление военного присутствия США в регионе и более двадцати ударов по судам в Тихом океане и Карибском море вблизи Венесуэлы, в результате которых погибли по меньшей мере 90 человек. Трамп также заявлял, что наземные удары США по территории Венесуэлы могут начаться в ближайшее время.

Напомним

Ранее сообщалось, что США планируют перехватывать больше судов с венесуэльской нефтью после захвата танкера на этой неделе. Это усиливает давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Санкции
Социальная сеть
Золото
Николас Мадуро
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты