Трамп заявил, что поедет в Китай в начале 2026 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что в начале следующего года отправится в Китай. Об этом он сообщил в своей соцсети после разговора с лидером КНР Си Цзиньпином, передает УНН.

Я ... договорился с президентом Си о том, что мы встретимся на саммите АТЭС в Южной Корее, что я поеду в Китай в начале следующего года, а президент Си, соответственно, приедет в Соединенные Штаты в соответствующее время

По словам президента США, разговор был очень удачным.

Кроме того, Трамп анонсировал новый разговор.

... мы снова поговорим по телефону, я благодарен за одобрение сделки с TikTok, и мы оба с нетерпением ждем встречи на саммите АТЭС!