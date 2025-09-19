Трамп заявил, что поедет в Китай в начале 2026 года
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сообщил о визите в Китай в начале следующего года после разговора с лидером КНР Си Цзиньпином. Стороны также договорились о встрече на саммите АТЭС в Южной Корее.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в начале следующего года отправится в Китай. Об этом он сообщил в своей соцсети после разговора с лидером КНР Си Цзиньпином, передает УНН.
Я ... договорился с президентом Си о том, что мы встретимся на саммите АТЭС в Южной Корее, что я поеду в Китай в начале следующего года, а президент Си, соответственно, приедет в Соединенные Штаты в соответствующее время
По словам президента США, разговор был очень удачным.
Кроме того, Трамп анонсировал новый разговор.
... мы снова поговорим по телефону, я благодарен за одобрение сделки с TikTok, и мы оба с нетерпением ждем встречи на саммите АТЭС!
