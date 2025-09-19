Трамп заявил, что поедет в Китай в начале 2026 года

$41.250.05
Эксклюзив
12:05 • 13147 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 12742 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 18827 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 32967 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 32909 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 51114 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 44901 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 65461 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 45099 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 52792 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги19 сентября, 07:04 • 25962 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto19 сентября, 07:55 • 21373 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto19 сентября, 08:27 • 18312 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 10643 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня10:27 • 19550 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 3674 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 58246 просмотра
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Дональд Туск
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Эстония
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 3674 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ14:03 • 1886 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ10:57 • 9214 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 10650 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 23205 просмотра
МиГ-31
BM-30 Smerch
Spotify
Хранитель
Financial Times

Трамп заявил, что поедет в Китай в начале 2026 года

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Президент США Дональд Трамп сообщил о визите в Китай в начале следующего года после разговора с лидером КНР Си Цзиньпином. Стороны также договорились о встрече на саммите АТЭС в Южной Корее.

Трамп заявил, что поедет в Китай в начале 2026 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что в начале следующего года отправится в Китай. Об этом он сообщил в своей соцсети после разговора с лидером КНР Си Цзиньпином, передает УНН.

Я ... договорился с президентом Си о том, что мы встретимся на саммите АТЭС в Южной Корее, что я поеду в Китай в начале следующего года, а президент Си, соответственно, приедет в Соединенные Штаты в соответствующее время 

- написал Трамп.

По словам президента США, разговор был очень удачным.

Кроме того, Трамп анонсировал новый разговор.

... мы снова поговорим по телефону, я благодарен за одобрение сделки с TikTok, и мы оба с нетерпением ждем встречи на саммите АТЭС! 

- резюмировал он.

Трамп провел телефонный разговор с главой Китая

Антонина Туманова

Новости Мира
ТикТок
Дональд Трамп
Южная Корея
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты