Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
14 октября, 15:21 • 17407 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 21701 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
14 октября, 15:00 • 18315 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
14 октября, 13:31 • 31776 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
14 октября, 13:02 • 19406 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
14 октября, 12:47 • 29637 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
14 октября, 12:39 • 14658 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
14 октября, 11:53 • 26143 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
14 октября, 11:36 • 12053 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
Трамп пригрозил производить растительное масло в США вместо его покупки у Китая: рынок моментально отреагировал многомиллиардным падением

 1086 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности производства растительного масла в США вместо его покупки у Китая, назвав отказ Пекина покупать американские соевые бобы "экономически враждебным актом". После этого заявления рынок США потерял 450 миллиардов долларов за 7 минут.

Президент США Дональд Трамп пригрозил начать производство растительного масла в США вместо его покупки у Китая. Об этом сообщает AP News, информирует УНН.

Детали

Глава Белого дома, в частности, назвал решение Пекина не покупать американские соевые бобы "экономически враждебным актом".

США могут "легко производить растительное масло самостоятельно" и им не нужно покупать его в Китае. Китай был крупнейшим иностранным покупателем американских соевых бобов в течение многих лет, но не покупал их с мая

- цитирует издание Трампа.

Между тем, по данным СМИ, рынок США после этого заявления президента США потерял $450 млрд за 7 минут.

Напомним

На днях президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительного 100-процентного тарифа на китайские товары с 1 ноября 2025 года. Это решение является ответом на "агрессивную позицию" Пекина относительно международной торговли и экспортного контроля.

Пекин, в свою очередь, призвал Вашингтон прекратить давление и вернуться к переговорам. Китай заявил, что не будет медлить с ответными мерами.

Вадим Хлюдзинский

