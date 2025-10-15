Трамп пригрозил производить растительное масло в США вместо его покупки у Китая: рынок моментально отреагировал многомиллиардным падением
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности производства растительного масла в США вместо его покупки у Китая, назвав отказ Пекина покупать американские соевые бобы "экономически враждебным актом". После этого заявления рынок США потерял 450 миллиардов долларов за 7 минут.
Президент США Дональд Трамп пригрозил начать производство растительного масла в США вместо его покупки у Китая. Об этом сообщает AP News, информирует УНН.
Детали
Глава Белого дома, в частности, назвал решение Пекина не покупать американские соевые бобы "экономически враждебным актом".
США могут "легко производить растительное масло самостоятельно" и им не нужно покупать его в Китае. Китай был крупнейшим иностранным покупателем американских соевых бобов в течение многих лет, но не покупал их с мая
Между тем, по данным СМИ, рынок США после этого заявления президента США потерял $450 млрд за 7 минут.
Напомним
На днях президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительного 100-процентного тарифа на китайские товары с 1 ноября 2025 года. Это решение является ответом на "агрессивную позицию" Пекина относительно международной торговли и экспортного контроля.
Пекин, в свою очередь, призвал Вашингтон прекратить давление и вернуться к переговорам. Китай заявил, что не будет медлить с ответными мерами.
Вэнс: У Трампа гораздо больше карт, чем у Китая13.10.25, 02:16 • 4308 просмотров