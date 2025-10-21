Зберегти перевагу над КНР та США: європейський банк готує 250 млрд євро для передових технологій на континенті

Президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надія Кальвіно попередила про необхідність прискорення для збереження конкурентоспроможності Європи з Китаєм і США у секторі передових технологій. Для цієї мети іспанський економіст має узгодити мільярди доларів. Передає УНН із посиланням на Еl Рais.

Деталі

В Європейському інвестбанку (ЄІБ) оголосили про намір мобілізувати великі кошти впродовж найближчих років для розвитку високих технологій на континенті.

Президент Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіно попередила про необхідність прискорення об'єднання всіх країн Європи, щоб зберегти свій голос у неспокійному світовому контексті, позначеному війною в Україні, вторгненням в Газу та торговою війною, розпочатою Дональдом Трампом.

Відповідно, щоб не втратити технологічну перевагу над США, де зосереджені такі технологічні гіганти, як Google, Amazon, Apple та Facebook, а також виробничу перевагу над Китаєм, де зосереджено виробництво товарів, що споживаються в решті світу, слід сформувати фінасовий ресурс на передові проекти. Ідеться про виділення 250 млрд євро на технологічні інновації до 2027 року - щоб компанії могли рости тут (в Європі - ред.), - зазначила іспанський економіст.

Мета програми - створити 1000 європейських гігантів, які приєднаються до 3000 вже існуючих у таких галузях, як штучний інтелект, оборона, військова інфраструктура, сировинні матеріали та перехід до "зеленої" економіки. - оголосила керівниця Європейського інвестиційного банку

Крім того, Кальвіно оголосила 21 жовтня, що Кліматичний банк, схвалив подвоєння фінансування адаптації до зміни клімату до 30 мільярдів євро до 2030 року. У цьому контексті зазначено, що ЄІБ та Європейська комісія підготували 17,5 мільярда євро для сприяння енергоефективності малих і середніх підприємств. Але єдиний центр доступу до фінансового механізму, ще має бути створений.

Нагадаємо

Китай активно впроваджує 6G, встановлюючи технологічні стандарти. США та Європа, ще навесні 2025 року не поспішали з розвитком 6G, втім спостерігалося повільне розгортання 5G.

