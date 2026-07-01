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Более 1,5 млрд евро инвестиций, новые жилищные программы и ИИ для восстановления – итоги конференции URC-2026 в Гданьске

Киев • УНН

 • 4768 просмотра

Конференция URC-2026 завершилась привлечением более 1,5 млрд евро и подписанием более 30 соглашений. Ключевые направления включают жильё, транспорт и муниципальную инфраструктуру.

Более 1,5 млрд евро инвестиций, новые жилищные программы и ИИ для восстановления – итоги конференции URC-2026 в Гданьске

Международная конференция по вопросам восстановления Украины (URC-2026), прошедшая в польском Гданьске, завершилась привлечением более 1,5 млрд евро финансирования и инвестиций, подписанием более 30 соглашений и меморандумов, а также презентацией новых механизмов восстановления, основанных на государственно-частном партнерстве, цифровизации и использовании искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, передает УНН.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, конференция подтвердила переход от экстренного реагирования на последствия войны к долгосрочному планированию восстановления.

"Эта конференция доказала главное – Украина не просто ждет помощи, она предлагает миру новые стандарты устойчивости, экспертизы и новую архитектуру восстановления", – подчеркнул он.

Более 1,5 млрд евро на восстановление Украины

По итогам URC-2026 Министерство развития общин и территорий Украины привлекло более 1,5 млрд евро инвестиций и финансирования. Алексей Кулеба вместе с командой министерства подписал более 30 соглашений, меморандумов и деклараций.

Жилье – новые компенсации, ипотека и социальные программы

Одним из ключевых направлений конференции стал жилищный сектор. Всего на реализацию жилищных программ привлечено 351 млн евро.

Банк развития Совета Европы направит более 251 млн евро на поддержку украинцев, потерявших жилье. Из этой суммы 100 млн евро предусмотрено на компенсации по программе "єВідновлення", еще 11 млн евро – на развитие самой программы.

Еще 60 млн евро направят на запуск программы "Жилье для ветеранов" и предоставление более 1,5 тысячи льготных ипотечных кредитов.

В то же время Европейский инвестиционный банк запускает пилотную программу социального и доступного жилья для внутренне перемещенных лиц, молодежи и неполных семей объемом 100 млн евро.

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Транспорт и приграничная инфраструктура

Во время конференции также удалось привлечь 149 млн евро на развитие транспортной инфраструктуры.

Также был подписан меморандум между Украиной, Европейской комиссией и ЕИБ, который открывает путь к еще 120 млн евро финансирования транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры.

Более полумиллиарда евро на муниципальную инфраструктуру

Важное внимание на конференции уделили развитию муниципальной инфраструктуры.

Для сектора водоснабжения и водоотведения предусмотрен грант в размере 25 млн евро, а также анонсирован дополнительный транш в 100 млн евро.

Кроме того, в рамках механизма Ukraine Investment Framework привлечено 524 млн евро на муниципальные проекты.

Государственно-частное партнерство – проекты на 5–10 млрд евро

Отдельным направлением URC-2026 стала презентация портфеля проектов государственно-частного партнерства.

В настоящее время Министерство развития общин и территорий сформировало более 30 таких проектов, из которых 15 определены приоритетными уже в этом году.

Ожидается, что общий объем инвестиций по этим направлениям составит от 5 до 10 млрд евро.

Среди ключевых инициатив – реконструкция трассы Одесса–Рени, модернизация транспортного коридора Львов–Рава-Русская–Краковец–Шегини, развитие подъездов к польской границе, строительство сети WIM-комплексов, сервисных зон, а также концессии вокзалов, интермодальных хабов и морских портов.

Искусственный интеллект будет помогать восстанавливать Украину

Одной из главных технологических новинок конференции стала презентация платформы Rebuild Ukraine Intelligence Platform. Система использует искусственный интеллект и интегрирует 47 баз данных, международные методики и европейские стандарты, что позволяет сократить подготовку концепций развития городов с нескольких лет до нескольких часов.

В министерстве отмечают, что аналогичные технологии планируют использовать и для планирования энергетической устойчивости городов. Система сможет автоматически формировать резервные сценарии работы энергосистемы, определять приоритетность восстановления больниц, школ и других критически важных объектов после атак или аварий, предлагая оптимальные решения всего за несколько минут.

Андрей Тимощенков

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