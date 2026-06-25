Украина ожидает подписания соглашений на сумму более 10 млрд евро на донорской конференции в Гданьске

Украина ожидает подписания соглашений на сумму более 10 миллиардов евро в течение следующих двух дней на конференции по восстановлению в Польше, заявила премьер-министр Юлия Свириденко в четверг, на фоне того, как Европейский Союз перечислил первый транш крупного кредита для Украины, пишет УНН.

160 соглашений на сумму более 10 млрд евро будет заключено на Ukraine Recovery Conference 2026 - написала Свириденко в соцсетях.

В рамках Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске, по ее словам, запланировано:

подписание около 160 соглашений и объявление о более чем 30 партнерствах на общую сумму более 10 млрд евро;

участие более 80 украинских компаний в крупнейшей за всю историю URC бизнес-ярмарке вместе с 2 000 представителей бизнеса со всего мира;

запуск нового формата Энергетической платформы, которая станет постоянным инструментом мобилизации международной поддержки нашей энергетики.

"Открывая мероприятие, отметила, что наши главные приоритеты – безопасность, энергетическая устойчивость, развитие частного сектора и привлечение инвестиций. Ведь восстановление Украины – это не только восстановление разрушенного. Это инвестиция в сильную Европу. Именно поэтому приоритетом является усиление украинской оборонной промышленности. Наш ОПК сегодня создает современные военные технологии, которые доказали свою эффективность на поле боя и уже работают на укрепление европейской безопасности", - отметила она.

"Символично, что URC проходит в польском Гданьске – городе, где уже побеждала солидарность. "Нет свободы без солидарности" — лозунг, снова актуальный во времена общих вызовов безопасности", - написала Свириденко.

Отдельно премьер поблагодарила "европейских партнеров за чрезвычайно важный финансовый инструмент поддержки Украины объемом 90 млрд евро", из которого в Гданьске был объявлен первый транш в 3,2 миллиарда евро. "Это очередной сигнал доверия к Украине и поддержки наших реформ", - указала Свириденко.

Средства уже поступили в Государственный бюджет и, по словам Свириденко, будут направлены на усиление нашей обороноспособности и социальной устойчивости.

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Как указали в правительстве, Юлия Свириденко уже встретилась с премьер-министром Польши Дональдом Туском, а также пообщалась с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в кулуарах конференции.

Фон дер Ляйен, в свою очередь, как отмечает Reuters, сказала, что обещанный инвестиционный фонд для реконструкции Украины, поддержанный ЕС, Францией, Германией и Польшей, также "готов к работе" и может мобилизовать около 500 миллионов евро в этом году.

"Послание, которое мы отправляем инвесторам, простое, – сказала она. - Когда вы инвестируете в Украину, вы инвестируете не только в будущее Украины, но и в будущее Европы".

Восстановление экономики Украины будет стоить примерно 588 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, заявили в феврале Всемирный банк, Организация Объединенных Наций, Европейская комиссия и правительство Украины.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что выбор Гданьска местом проведения конференции является символическим, поскольку он был отстроен после разрушений во Второй мировой войне.

Туск, как сообщается, пытался успокоить напряженность между Киевом и Варшавой после решения относительно польского ордена.