Украина получила первый транш в 3,2 млрд евро по кредиту от ЕС - куда пойдут деньги

Украина получила 3,2 млрд евро от Европейского Союза - первый транш в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan, сообщили в Минфине 25 июня, пишет УНН.

В Государственный бюджет Украины поступило 3,2 млрд евро от Европейского Союза. Это первый транш бюджетной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan - сообщили в министерстве.

Эти средства, как указано, "будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета, поддержку макрофинансовой стабильности и обеспечение бесперебойной работы государства в условиях полномасштабной войны".

Ukraine Support Loan является частью более широкой двухлетней рамки поддержки Украины со стороны ЕС на 2026-2027 годы общим объемом до 90 млрд евро. В 2026 году Украине должно быть доступно до 45 млрд евро.

"Полученные 3,2 млрд евро - это первый практический результат запуска нового инструмента поддержки Украины. Для нас это не просто очередной транш. Это ресурс, который помогает государству выполнять свои обязательства перед гражданами, сохранять финансовую устойчивость и направлять больше внутренних ресурсов на оборону. Благодарен ЕС за быстрые решения, последовательность и готовность поддерживать Украину столько, сколько будет нужно", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Европейский Союз, подчеркнули в Минфине, "остается ключевым партнером Украины в обеспечении бюджетной стабильности".

С начала полномасштабного вторжения ЕС, как указано, предоставил Украине более 70 млрд евро бюджетной поддержки.

ЕС объявил о первом транше в 3,2 млрд евро из 90-миллиардного кредита для Украины