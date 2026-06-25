ЕС объявил о первом транше в 3,2 млрд евро из 90-миллиардного кредита для Украины

ЕС сегодня перечисляет первый транш в рамках кредита Ukraine Support Loan объемом 90 миллиардов евро - 3,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи - Украине, сообщила на открытии URC 2026 в польском Гданьске президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четвер, пишет УНН.

Процветающая Украина завтрашнего дня нуждается в огромных инвестициях уже сегодня. С начала полномасштабного вторжения России Европейский Союз и его государства-члены предоставили 200 миллиардов евро экономической, финансовой и военной поддержки. А с помощью кредита Ukraine Support Loan мы предоставим еще 90 миллиардов евро в течение следующих двух лет. Сегодня мы перечисляем первый транш по этому займу – 3,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. И мы начнем выплачивать первые средства из 6 миллиардов евро на производство дронов в ближайшие дни. Это солидарность в действии