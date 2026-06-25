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URC 2026: доноры уже начали объявлять о помощи Украине

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Великобритания объявила пакет поддержки Украины на почти 290 млн фунтов для энергетики и борьбы с коррупцией. На Конференции по восстановлению Украины в Гданьске также ожидается объявление ЕС первого транша в рамках кредита на 90 млрд евро.

URC 2026: доноры уже начали объявлять о помощи Украине

Великобритания объявила о пакете поддержки Украины объемом почти 290 миллионов фунтов стерлингов (около 337 млн евро), пишет УНН со ссылкой на The Independent.

Подробности

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что Великобритания выделяет почти 290 миллионов фунтов стерлингов на поддержку Украины в сферах энергетической инфраструктуры и борьбы с коррупцией.

"Великобритания твердо стоит на стороне Украины не только в ее борьбе за свободу сегодня, но и в обеспечении ее силы для восстановления в будущем – это важно для долгосрочного сдерживания российской агрессии", – сказала она.

Заявление британского министра иностранных дел прозвучало накануне Конференции по восстановлению Украины в Польше, которая начинается сегодня в Гданьске.

"Украине нужна долгосрочная поддержка как для преодоления конфликта, так и для восстановления в будущем", – сказала она.

"Вот почему на этой ежегодной Конференции по восстановлению Украины мы объявляем о многомиллионном пакете помощи для энергообеспечения домов и критической инфраструктуры Украины, поддержки ее бизнеса и содействия улучшению образования и правосудия", – сказала Купер.

Ожидается помощь и от ЕС.

Как отмечает Euronews, предполагается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая уже в Гданьске, объявит о переводе Украине первого транша в рамках кредитного пакета на 90 млрд евро, согласованного лидерами ЕС в декабре, реализация которого была существенно задержана из-за вето Венгрии.

Первые 3,2 млрд евро, как ожидается, помогут Украине покрыть финансовые и бюджетные потребности. О втором платеже на 5 млрд евро, предназначенном для производства беспилотников, планируется объявить до конца месяца, указывает Euronews.

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Кроме того, на "энергетическом Рамштайне" на полях конференции также объявили новую помощь Украине на сотни миллионов.

Вице-премьер-министр - глава Минразвития Алексей Кулеба заявил, что Украина рассчитывает подписать на конференции более 30 соглашений на сумму свыше 1,5 млрд евро; ожидается, что они будут включать проекты в сфере жилья, инфраструктуры и регионального восстановления. Минразвития Украины, как ожидается, представит в Гданьске более 530 инвестиционных проектов от общин и регионов.

Среди высокопоставленных иностранных гостей ожидаются канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Гданьске стартует донорская конференция URC 2026 с фокусом на восстановление Украины25.06.26, 09:48 • 3818 просмотров

Юлия Шрамко

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