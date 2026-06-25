URC 2026: доноры уже начали объявлять о помощи Украине

Великобритания объявила о пакете поддержки Украины объемом почти 290 миллионов фунтов стерлингов (около 337 млн евро), пишет УНН со ссылкой на The Independent.

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Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что Великобритания выделяет почти 290 миллионов фунтов стерлингов на поддержку Украины в сферах энергетической инфраструктуры и борьбы с коррупцией.

"Великобритания твердо стоит на стороне Украины не только в ее борьбе за свободу сегодня, но и в обеспечении ее силы для восстановления в будущем – это важно для долгосрочного сдерживания российской агрессии", – сказала она.

Заявление британского министра иностранных дел прозвучало накануне Конференции по восстановлению Украины в Польше, которая начинается сегодня в Гданьске.

"Украине нужна долгосрочная поддержка как для преодоления конфликта, так и для восстановления в будущем", – сказала она.

"Вот почему на этой ежегодной Конференции по восстановлению Украины мы объявляем о многомиллионном пакете помощи для энергообеспечения домов и критической инфраструктуры Украины, поддержки ее бизнеса и содействия улучшению образования и правосудия", – сказала Купер.

Ожидается помощь и от ЕС.

Как отмечает Euronews, предполагается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая уже в Гданьске, объявит о переводе Украине первого транша в рамках кредитного пакета на 90 млрд евро, согласованного лидерами ЕС в декабре, реализация которого была существенно задержана из-за вето Венгрии.

Первые 3,2 млрд евро, как ожидается, помогут Украине покрыть финансовые и бюджетные потребности. О втором платеже на 5 млрд евро, предназначенном для производства беспилотников, планируется объявить до конца месяца, указывает Euronews.

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Кроме того, на "энергетическом Рамштайне" на полях конференции также объявили новую помощь Украине на сотни миллионов.

Вице-премьер-министр - глава Минразвития Алексей Кулеба заявил, что Украина рассчитывает подписать на конференции более 30 соглашений на сумму свыше 1,5 млрд евро; ожидается, что они будут включать проекты в сфере жилья, инфраструктуры и регионального восстановления. Минразвития Украины, как ожидается, представит в Гданьске более 530 инвестиционных проектов от общин и регионов.

Среди высокопоставленных иностранных гостей ожидаются канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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