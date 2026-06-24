$44.880.0351.100.31
ukenru
20:11 • 1500 просмотра
ЕС отложил выделение 5,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках первого транша кредита
19:51 • 4376 просмотра
В Госдепе США считают, что Украина на данный момент выигрывает войну
18:59 • 6318 просмотра
Зеленский поручил ВСУ бить на опережение по объектам, которые рф использует для масштабирования войны
Эксклюзив
18:39 • 11481 просмотра
Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют
16:54 • 13046 просмотра
На Черниговщине объявили обязательную эвакуацию из 12 приграничных населенных пунктов
16:37 • 14901 просмотра
Ретрансляторы на территории беларуси прекратили работу с 22 июня - Зеленский
15:33 • 14022 просмотра
Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня впервые с начала войны США и Ирана
24 июня, 13:39 • 16732 просмотра
Жара в Европе: температура выше 35° затронет 94 миллиона человек, ВОЗ предупреждает об угрозе
24 июня, 12:24 • 28407 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto
24 июня, 11:53 • 18903 просмотра
Зеленский получил данные разведки о последствиях "дальнобойных санкций": россия стягивает ПВО из регионов в москву и к Керченскому мосту
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1.6м/с
58%
748мм
Популярные новости
Удар рф по кинотеатру в центре Конотопа - пострадало 4 человека24 июня, 13:02 • 7688 просмотра
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы24 июня, 13:42 • 19782 просмотра
Украинцы массово отказываются от Netflix после приобретения нового сезона российского мультсериала "Маша и Медведь"Photo16:23 • 5670 просмотра
россия готовится импортировать бензин из Индии из-за дефицита топлива - Центр страткома16:45 • 3958 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"17:28 • 11315 просмотра
публикации
Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют
Эксклюзив
18:39 • 11481 просмотра
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы24 июня, 13:42 • 19807 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto24 июня, 12:24 • 28407 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
Эксклюзив
24 июня, 11:32 • 29231 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
Эксклюзив
24 июня, 09:54 • 42788 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Румыния
Словакия
Венгрия
Украина
Молдова
Реклама
УНН Lite
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"17:28 • 11332 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 73114 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 76136 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 92585 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 94462 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

ЕС отложил выделение 5,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках первого транша кредита

Киев • УНН

 • 1504 просмотра

Первый транш кредита ЕС для Украины не будет включать 5,9 млрд евро на дроны, средства пойдут на бюджетную поддержку. Выплата в 3,2 млрд евро будет объявлена 26 июня в Гданьске.

ЕС отложил выделение 5,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках первого транша кредита

Первый транш нового кредитного пакета Европейского Союза для Украины не будет включать 5,9 млрд евро, которые ранее планировали направить на закупку и производство беспилотников. Вместо этого средства пойдут на бюджетную поддержку Киева, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

По данным источников, первая выплата составит 3,2 млрд евро. Ожидается, что о ней официально объявят 26 июня во время Конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске. Эта сумма станет частью 30 млрд евро макрофинансовой помощи, предусмотренной для Украины на 2026–2027 годы.

Зеленский и лидеры ЕС обсудили график открытия пяти новых кластеров и первый транш финподдержки16.06.26, 22:40 • 5242 просмотра

Ранее в ЕС сообщали, что первый транш в размере 5,9 млрд евро планируется использовать для закупки беспилотников с компонентами, произведенными за пределами Евросоюза или Украины. Однако от этой схемы временно отказались из-за необходимости обеспечить надлежащий контроль за использованием средств.

Новые пакеты поддержки

В то же время в Брюсселе уже готовят новые пакеты поддержки для оборонных нужд Украины. В частности, они будут касаться финансирования закупки боеприпасов, средств противовоздушной обороны и беспилотников. По информации источников, о следующем оборонном транше могут объявить в ближайшие дни.

Для получения финансирования Украина должна предоставлять Еврокомиссии оценку своих оборонных потребностей. Приоритет будет отдаваться закупке вооружения европейского производства, хотя предусмотрены механизмы, позволяющие приобретать отдельные виды оружия также за пределами ЕС. Украинскую делегацию на конференции в Гданьске возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

МВФ одобрил транш для Украины, несмотря на невыполнение ключевого условия - Bloomberg12.06.26, 15:52 • 24825 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира