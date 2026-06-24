ЕС отложил выделение 5,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках первого транша кредита

Первый транш нового кредитного пакета Европейского Союза для Украины не будет включать 5,9 млрд евро, которые ранее планировали направить на закупку и производство беспилотников. Вместо этого средства пойдут на бюджетную поддержку Киева, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

По данным источников, первая выплата составит 3,2 млрд евро. Ожидается, что о ней официально объявят 26 июня во время Конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске. Эта сумма станет частью 30 млрд евро макрофинансовой помощи, предусмотренной для Украины на 2026–2027 годы.

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Ранее в ЕС сообщали, что первый транш в размере 5,9 млрд евро планируется использовать для закупки беспилотников с компонентами, произведенными за пределами Евросоюза или Украины. Однако от этой схемы временно отказались из-за необходимости обеспечить надлежащий контроль за использованием средств.

Новые пакеты поддержки

В то же время в Брюсселе уже готовят новые пакеты поддержки для оборонных нужд Украины. В частности, они будут касаться финансирования закупки боеприпасов, средств противовоздушной обороны и беспилотников. По информации источников, о следующем оборонном транше могут объявить в ближайшие дни.

Для получения финансирования Украина должна предоставлять Еврокомиссии оценку своих оборонных потребностей. Приоритет будет отдаваться закупке вооружения европейского производства, хотя предусмотрены механизмы, позволяющие приобретать отдельные виды оружия также за пределами ЕС. Украинскую делегацию на конференции в Гданьске возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

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