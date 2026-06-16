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Зеленский и лидеры ЕС обсудили график открытия пяти новых кластеров и первый транш финподдержки

Киев • УНН

 • 940 просмотра

Зеленский обсудил с лидерами ЕС график открытия следующих пяти кластеров и новый пакет санкций. Первый финансовый транш Украина рассчитывает получить в этом месяце.

Зеленский и лидеры ЕС обсудили график открытия пяти новых кластеров и первый транш финподдержки

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейского совета Антониу Коштой и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Лидеры обсудили график открытия следующих пяти кластеров и дальнейшие шаги на пути европейской интеграции Украины, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства поблагодарил Европейский Союз за открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы. Владимир Зеленский назвал это важным шагом поддержки нашей страны и в то же время сильным и четким сигналом россии и ее попыткам разъединить Европу.

"Будет сильным ответом на агрессию РФ" — Зеленский призвал ЕС ускорить вступление Украины и открыть все кластеры15.06.26, 22:33 • 3594 просмотра

Лидеры обсудили график открытия следующих пяти кластеров и дальнейшие шаги на пути европейской интеграции Украины.

Шла речь и о реализации финансового пакета поддержки и подготовке к предоставлению первого транша. Наша страна рассчитывает получить средства уже в этом месяце и направить их на укрепление защиты от российской агрессии.

Отдельное внимание – усилению санкций против россии. Лидеры обсудили 21-й санкционный пакет Евросоюза, направленный на энергетический сектор, торговлю, финансовый сектор и криптовалюту.

Первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС: какие принципы и ценности он охватывает15.06.26, 21:40 • 5192 просмотра

Кроме того, Президент Украины и руководство Евросоюза обсудили дипломатические усилия для достижения мира. Стороны согласились, что Европа обязательно должна быть представлена за столом переговоров. Глава государства подчеркнул, что, пока россия намерена продолжать войну, нужно усиливать противовоздушную оборону Украины и работать над согласованием гарантий безопасности для нашей страны.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
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Молдова