Первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС: какие принципы и ценности он охватывает
Киев • УНН
Стороны начали обсуждение блока вопросов о верховенстве права, правосудии и государственных закупках. Этот этап будет определять общий темп вступления в ЕС.
Сегодня ЕС и Украина достигли важной вехи, начав переговоры по так называемому кластеру "фундаментальных принципов", передает УНН со ссылкой на Совет ЕС.
Этот кластер охватывает основные ценности и принципы, на которых строится ЕС. Он включает законодательство ЕС, касающееся верховенства права и основных прав, функционирования демократических институтов, реформы государственного управления и экономических критериев
Как сообщила заместитель министра по вопросам европейских дел Республики Кипр Марилена Рауна, "сегодняшняя историческая веха является кульминацией председательства Кипра и посылает четкий сигнал: будущее Украины и ее граждан прочно связано с Европейским союзом".
Сегодняшняя конференция по вступлению также подчеркивает непоколебимую приверженность Украины европейской интеграции и признает существенный прогресс, достигнутый в условиях беспрецедентных вызовов. Это свидетельствует о стойкости украинского народа. В то же время обязательства, которые Украина берет на себя сегодня, имеют решающее значение для продвижения процесса вступления. Расширение — это не только стратегическая возможность для Украины, но и стратегическая инвестиция в более сильную, безопасную и единую Европу
Добавим
Как сообщили в Совете ЕС, в раздел 1 "Основы" включены следующие разделы, посвященные ведению переговоров:
- раздел 23 — Судебная система и основные права
- раздел 24 — Правосудие, свобода и безопасность
- раздел 5 — Государственные закупки
- раздел 18 — Статистика
- раздел 32 — Финансовый контроль
Переговоры по кластеру "Основы" являются первыми открывающимися и последними закрывающимися в процессе вступления в ЕС. Прогресс в рамках этой группы определит общий темп переговоров. Присоединение основывается на заслугах. Мониторинг прогресса в соответствии с законодательством ЕС и соответствующими европейскими стандартами, а также их реализации будет продолжаться на протяжении всех переговоров
Первый кластер открыт: Украина и ЕС официально начали переговоры о вступлении15.06.26, 21:05 • 7210 просмотров
Справка
После введения пересмотренной методологии переговоров о присоединении в 2020 году главы переговоров разделены на 6 тематических групп:
- Основы.
- Внутренний рынок.
- Конкурентоспособность и инклюзивный рост.
- Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязь.
- Ресурсы, сельское хозяйство и сплочение.
- Внешние отношения.