Первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС: какие принципы и ценности он охватывает

Сегодня ЕС и Украина достигли важной вехи, начав переговоры по так называемому кластеру "фундаментальных принципов", передает УНН со ссылкой на Совет ЕС.

Этот кластер охватывает основные ценности и принципы, на которых строится ЕС. Он включает законодательство ЕС, касающееся верховенства права и основных прав, функционирования демократических институтов, реформы государственного управления и экономических критериев — говорится в сообщении.

Как сообщила заместитель министра по вопросам европейских дел Республики Кипр Марилена Рауна, "сегодняшняя историческая веха является кульминацией председательства Кипра и посылает четкий сигнал: будущее Украины и ее граждан прочно связано с Европейским союзом".

Сегодняшняя конференция по вступлению также подчеркивает непоколебимую приверженность Украины европейской интеграции и признает существенный прогресс, достигнутый в условиях беспрецедентных вызовов. Это свидетельствует о стойкости украинского народа. В то же время обязательства, которые Украина берет на себя сегодня, имеют решающее значение для продвижения процесса вступления. Расширение — это не только стратегическая возможность для Украины, но и стратегическая инвестиция в более сильную, безопасную и единую Европу — подчеркнула Рауна.

Добавим

Как сообщили в Совете ЕС, в раздел 1 "Основы" включены следующие разделы, посвященные ведению переговоров:

раздел 23 — Судебная система и основные права

раздел 24 — Правосудие, свобода и безопасность

раздел 5 — Государственные закупки

раздел 18 — Статистика

раздел 32 — Финансовый контроль

Переговоры по кластеру "Основы" являются первыми открывающимися и последними закрывающимися в процессе вступления в ЕС. Прогресс в рамках этой группы определит общий темп переговоров. Присоединение основывается на заслугах. Мониторинг прогресса в соответствии с законодательством ЕС и соответствующими европейскими стандартами, а также их реализации будет продолжаться на протяжении всех переговоров — отмечается в сообщении.

Первый кластер открыт: Украина и ЕС официально начали переговоры о вступлении

Справка

После введения пересмотренной методологии переговоров о присоединении в 2020 году главы переговоров разделены на 6 тематических групп: