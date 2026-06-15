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Первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС: какие принципы и ценности он охватывает

Киев • УНН

 • 1658 просмотра

Стороны начали обсуждение блока вопросов о верховенстве права, правосудии и государственных закупках. Этот этап будет определять общий темп вступления в ЕС.

Первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС: какие принципы и ценности он охватывает

Сегодня ЕС и Украина достигли важной вехи, начав переговоры по так называемому кластеру "фундаментальных принципов", передает УНН со ссылкой на Совет ЕС.

Этот кластер охватывает основные ценности и принципы, на которых строится ЕС. Он включает законодательство ЕС, касающееся верховенства права и основных прав, функционирования демократических институтов, реформы государственного управления и экономических критериев 

— говорится в сообщении.

Как сообщила заместитель министра по вопросам европейских дел Республики Кипр Марилена Рауна, "сегодняшняя историческая веха является кульминацией председательства Кипра и посылает четкий сигнал: будущее Украины и ее граждан прочно связано с Европейским союзом".

Сегодняшняя конференция по вступлению также подчеркивает непоколебимую приверженность Украины европейской интеграции и признает существенный прогресс, достигнутый в условиях беспрецедентных вызовов. Это свидетельствует о стойкости украинского народа. В то же время обязательства, которые Украина берет на себя сегодня, имеют решающее значение для продвижения процесса вступления. Расширение — это не только стратегическая возможность для Украины, но и стратегическая инвестиция в более сильную, безопасную и единую Европу 

— подчеркнула Рауна.

Добавим

Как сообщили в Совете ЕС, в раздел 1 "Основы" включены следующие разделы, посвященные ведению переговоров:

  • раздел 23 — Судебная система и основные права
    • раздел 24 — Правосудие, свобода и безопасность
      • раздел 5 — Государственные закупки
        • раздел 18 — Статистика
          • раздел 32 — Финансовый контроль

            Переговоры по кластеру "Основы" являются первыми открывающимися и последними закрывающимися в процессе вступления в ЕС. Прогресс в рамках этой группы определит общий темп переговоров. Присоединение основывается на заслугах. Мониторинг прогресса в соответствии с законодательством ЕС и соответствующими европейскими стандартами, а также их реализации будет продолжаться на протяжении всех переговоров 

            — отмечается в сообщении.

            Первый кластер открыт: Украина и ЕС официально начали переговоры о вступлении15.06.26, 21:05 • 7210 просмотров

            Справка

            После введения пересмотренной методологии переговоров о присоединении в 2020 году главы переговоров разделены на 6 тематических групп:

            1. Основы.
              1. Внутренний рынок.
                1. Конкурентоспособность и инклюзивный рост.
                  1. Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязь.
                    1. Ресурсы, сельское хозяйство и сплочение.
                      1. Внешние отношения.

                        Антонина Туманова

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