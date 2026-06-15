"Будет сильным ответом на агрессию РФ" — Зеленский призвал ЕС ускорить вступление Украины и открыть все кластеры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открытие первого кластера в переговорах о вступлении Украины и Молдовы является четким сигналом о том, что прогресс Европы не остановить. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Мы считаем, что один из самых сильных ответов, который Европа может дать на российские атаки и постоянные акты агрессии, — это ускорить наш процесс вступления, ускорить открытие кластеров. Часто создается впечатление, что нам всегда приходится бороться сильнее других, чтобы двигаться вперед на нашем пути в ЕС. Украина заслужила право двигаться быстрее, и именно такое политическое решение сегодня нужно Европе. И мы готовы к открытию всех кластеров — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина выполнила свою работу, и "все в Европе об этом знают".

Так что давайте двигаться вперед с открытием кластеров без промедлений — остальных пяти кластеров после сегодняшнего открытия первого. То, что происходит сегодня, — открытие первого кластера в переговорах о вступлении Украины и Молдовы, — является четким сигналом о том, что прогресс Европы не остановить — добавил Президент.

Президент подчеркнул, что Украина упорно работала, чтобы дойти до этого момента.

За последние годы Украина и Молдова вместе предприняли важные шаги. И особенно, особенно символично, что сегодня я обращаюсь к вам из Кишинева по пути во Францию, на саммит G7. Наши соседские отношения с Молдовой крепкие. И мы поддерживаем друг друга, и вместе движемся в ЕС, и вместе достигнем этой цели — отметил Глава государства.

Напомним

В понедельник Европейский Союз официально открыл первый этап переговоров о вступлении Украины, положив конец двухлетней задержке, вызванной венгерским вето.