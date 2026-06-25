В Гданьске стартует донорская конференция URC 2026 с фокусом на восстановление Украины
Киев • УНН
Сегодня в польском Гданьске начинается двухдневная конференция URC 2026, организованная совместно Польшей и Украиной. Украинскую делегацию возглавляет премьер-министр Юлия Свириденко, а сопредседателем от Польши является Дональд Туск.
Конференция по восстановлению Украины (URC 2026) начинается сегодня в городе Гданьск в Польше, сообщается на сайте мероприятия, пишет УНН.
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Мероприятие будет проходить 25-26 июня 2026 года при совместной организации Республики Польша и Украины, однако на фоне недавно возникшей напряженности между странами на фоне ситуации с польским орденом.
Украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко, а сопредседателем от Польши является премьер-министр страны Дональд Туск, а не президенты стран Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий соответственно.
Участие в мероприятии подтвердили и главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет dpa, также посетит Гданьск.
Как сообщают организаторы, "цель URC 2026 - усилить международную поддержку восстановления страны, а также стимулировать инвестиции в украинский бизнес".
Мероприятие, как ожидается, сосредоточится на секторах, которые больше всего пострадали от российской агрессии: энергетике, критической инфраструктуре и логистике.
Конференция также, по сообщению, "усилит фокус на укреплении оборонных возможностей Украины, включая новое оборонное измерение, предложенное Республикой Польша, которое станет новой составляющей URC 2026 в Гданьске". Укрепление обороноспособности Украины рассматривается как необходимое условие для более широкого восстановления и долгосрочного развития.
Как платформа высокого уровня для содействия инвестициям URC, как указано, объединит международных, суверенных и частных инвесторов с целью ускорения заключения сделок и создания основ для долгосрочной экономической трансформации.
URC 2026, как ожидается, соберет широкий круг участников, включая глав государств и правительств, представителей правительств стран-партнеров, членов национальных парламентов, международные организации и финансовые институты, бизнес-лидеров, органы местного самоуправления и организации гражданского общества.
Выступая перед двухдневной конференцией в Гданьске, Туск, как отмечает dpa, упомянул о 200 контрактах на миллиарды евро на реконструкцию.