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Азиатские акции готовятся к росту, а нефть дешевеет на фоне переговоров США и Ирана

Киев • УНН

 • 7823 просмотра

Мировые цены на нефть снижаются из-за ожиданий временного соглашения между США и Ираном о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Азиатские биржи готовятся к росту после рекордного закрытия S&P 500.

Азиатские акции готовятся к росту, а нефть дешевеет на фоне переговоров США и Ирана

Мировые цены на нефть снижаются на фоне роста ожиданий относительно возможного временного соглашения между США и Ираном, которое может способствовать возобновлению судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Оптимизм инвесторов также положительно сказался на фондовых рынках. Ожидается рост азиатских бирж после того, как американский индекс S&P 500 завершил торги на рекордном уровне. В то же время цены на государственные облигации США выросли, а доходность снизилась.

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Нефть марки West Texas Intermediate подешевела еще на 0,8% – примерно до 75,1 доллара за баррель. Рынки отреагировали на заявления представителей Катара и США о возможности достижения договоренностей по возобновлению работы Ормузского пролива.

Инвесторы ожидают ослабления рисков

По данным Bloomberg, краткосрочное соглашение может нормализовать движение судов через Ормузский пролив – один из важнейших маршрутов для мировых поставок нефти – и снизить риски дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Рынки реагируют на возможность того, что повторное открытие Ормузского пролива может помочь нормализовать мировые поставки нефти и уменьшить давление на цены на энергоносители в краткосрочной перспективе. Более низкие цены на нефть могут уменьшить опасения по поводу инфляции

– отметил представитель Wells Fargo Investment Institute Тони Миано.

В то же время Bloomberg подчеркивает, что даже в случае достижения договоренностей они не будут гарантировать окончательного завершения конфликта и не решат всех противоречий между Вашингтоном и Тегераном, в частности касательно иранской ядерной программы.

На этом фоне инвесторы также следят за новыми экономическими данными из США, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам.

Цены на нефть упали ниже 80 долларов за баррель04.08.26, 19:37 • 13171 просмотр

Степан Гафтко

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