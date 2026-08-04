Акции SpaceX упали вдвое - инвесторы ждут объяснений от Илона Маска

Инвесторы SpaceX получат возможность задать вопросы Илону Маску во время первого финансового отчета компании после выхода на биржу. Акции космической компании за последнее время потеряли половину стоимости от июньского пика на фоне опасений относительно ее будущих перспектив. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что акции SpaceX подешевели вдвое от пикового уровня в июне, поскольку инвесторы опасаются, что Маск мог преувеличить будущие перспективы компании. Они также готовятся к нестабильной торговле, поскольку некоторые инсайдеры компании получат возможность продать свои акции после завершения действия так называемого периода блокировки (lockup) в конце этой недели.

Маск - частично инженер-визионер, частично продавец акций — вероятно, будет отвечать на вопросы о том, когда он ожидает завершить испытания гигантских ракет SpaceX Starship, которые NASA планирует использовать для новой высадки людей на Луну, о планах относительно спутниковой сети компании и перспективах размещения в космосе дата-центров размером с футбольное поле.

Учитывая слухи о возможном слиянии SpaceX с автомобильной компанией Маска Tesla, его также могут спросить о такой сделке, однако вряд ли это даст много деталей. Ни одна из компаний не подтверждала планы объединения, а Маск ранее избегал ответов на эти вопросы, отмечая, что правила относительно ценных бумаг запрещают ему обсуждать это.

SpaceX быстро теряет деньги: ожидается, что чистые убытки компании за первое полугодие этого года превысят более $5 млрд убытков за весь прошлый год. Некоторые аналитики прогнозируют значительное восстановление во второй половине года, которое может вернуть компанию к прибыльности.

По оценке опрошенных FactSet аналитиков, за второй квартал, завершившийся в июне, SpaceX должна сообщить о чистом убытке в размере $1,9 млрд, или 23 цента на акцию.

Инсайдерам SpaceX запрещалось продавать акции во время первичного размещения в июне, но этот запрет начнет ослабевать в четверг, когда более 900 тысяч акций станут доступными для торгов. Это более чем вдвое увеличит количество акций, доступных для продажи на рынке.

Перспектива такой продажи давила на стоимость акций, которые в понедельник закрыли торги на уровне $114,46 — ниже июньского максимума в $225 и также ниже цены IPO в $135.

Снятие ограничения на продажу станет первым из нескольких этапов, после которых в течение ближайших месяцев дополнительные пакеты акций будут доступны для торгов.

После неудачного запуска ракета Starship успешно вывела спутники на орбиту во время испытания в конце прошлого месяца. Будущие тесты могут включать попытку использования гигантских механических захватов на стартовой площадке Starbase в Техасе для улавливания ракеты и ее ускорителя во время возвращения на Землю.

Спутниковый коммуникационный бизнес SpaceX - Starlink - является крупным источником доходов компании благодаря контрактам по всему миру. В то же время компания также имеет убыточное направление искусственного интеллекта, известное благодаря инструменту Grok, а также социальную сеть X, бывший Twitter.

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