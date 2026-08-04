Акции SpaceX упали вдвое - инвесторы ждут объяснений от Илона Маска

$44.7651.67
ukenru
10:14 • 1510 просмотра
Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет
09:55 • 4104 просмотра
МВД Польши назвало «абсурдом и популизмом» заявления PiS о депортации украинцев
08:59 • 9704 просмотра
Европе зимой грозит дефицит дизельного топлива — Bloomberg
Эксклюзив
08:51 • 10279 просмотра
Почему борщевик вызывает сильные ожоги и как действовать после контакта - объяснила аллерголог
08:15 • 10534 просмотра
Генштаб подтвердил поражение двух российских НПЗ и поста на буровой "Сиваш"
07:23 • 13303 просмотра
Украина пережила августовскую жару без графиков отключения света - Шмыгаль
8 августа, 03:26 • 26686 просмотра
Атака на Киев и область: 3 человека погибли, 7 раненыPhoto
8 августа, 00:05 • 32149 просмотра
Атака на Броварский район Киевской области: трое погибших, среди них ребенок
7 августа, 16:28 • 36834 просмотра
Почти миллиард гривен за свободу — Коломойскому продлили содержание под стражей
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 58095 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3м/с
89%
746мм
Популярные новости
Вражеская атака на Киев: пожары в Голосеевском и Оболонском районах, горят резервуары с топливом8 августа, 00:54 • 15169 просмотра
В России, куда бы ни приезжал Путин, цены на бензин падают — Le Monde8 августа, 01:27 • 12892 просмотра
Оккупанты в Херсонской области не ремонтируют инфраструктуру, но дают советы, как выживать без воды и света, — ЦНС8 августа, 02:01 • 11933 просмотра
В рф лишь треть мобильных интернет-сессий проходит без ограничений, власти усиливают контроль — ЦПД8 августа, 02:32 • 4460 просмотра
Что празднуют 8 августа в Украине и мире8 августа, 03:00 • 9116 просмотра
публикации
Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет10:14 • 1510 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 58095 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 42618 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 50444 просмотра
Топ-7 крабовых салатов на любой вкусPhoto6 августа, 08:19 • 88359 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Линдси Грэм
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Польша
Село
Реклама
УНН Lite
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 62546 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 85037 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 116540 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 189717 просмотра
Новый "Человек-паук" показал ошеломляющий дебют в первый уикендVideo3 августа, 13:34 • 200066 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
Старлинк
Нефть марки Brent

Акции SpaceX упали вдвое - инвесторы ждут объяснений от Илона Маска

Киев • УНН

 • 4105 просмотра

Акции SpaceX потеряли половину стоимости от июньского пика, инвесторы опасаются завышенных перспектив. Маск будет отвечать на вопросы во время первого финансового отчета после выхода на биржу.

Акции SpaceX упали вдвое - инвесторы ждут объяснений от Илона Маска

Инвесторы SpaceX получат возможность задать вопросы Илону Маску во время первого финансового отчета компании после выхода на биржу. Акции космической компании за последнее время потеряли половину стоимости от июньского пика на фоне опасений относительно ее будущих перспектив. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что акции SpaceX подешевели вдвое от пикового уровня в июне, поскольку инвесторы опасаются, что Маск мог преувеличить будущие перспективы компании. Они также готовятся к нестабильной торговле, поскольку некоторые инсайдеры компании получат возможность продать свои акции после завершения действия так называемого периода блокировки (lockup) в конце этой недели.

Маск - частично инженер-визионер, частично продавец акций — вероятно, будет отвечать на вопросы о том, когда он ожидает завершить испытания гигантских ракет SpaceX Starship, которые NASA планирует использовать для новой высадки людей на Луну, о планах относительно спутниковой сети компании и перспективах размещения в космосе дата-центров размером с футбольное поле.

Учитывая слухи о возможном слиянии SpaceX с автомобильной компанией Маска Tesla, его также могут спросить о такой сделке, однако вряд ли это даст много деталей. Ни одна из компаний не подтверждала планы объединения, а Маск ранее избегал ответов на эти вопросы, отмечая, что правила относительно ценных бумаг запрещают ему обсуждать это.

SpaceX быстро теряет деньги: ожидается, что чистые убытки компании за первое полугодие этого года превысят более $5 млрд убытков за весь прошлый год. Некоторые аналитики прогнозируют значительное восстановление во второй половине года, которое может вернуть компанию к прибыльности.

По оценке опрошенных FactSet аналитиков, за второй квартал, завершившийся в июне, SpaceX должна сообщить о чистом убытке в размере $1,9 млрд, или 23 цента на акцию.

Инсайдерам SpaceX запрещалось продавать акции во время первичного размещения в июне, но этот запрет начнет ослабевать в четверг, когда более 900 тысяч акций станут доступными для торгов. Это более чем вдвое увеличит количество акций, доступных для продажи на рынке.

Перспектива такой продажи давила на стоимость акций, которые в понедельник закрыли торги на уровне $114,46 — ниже июньского максимума в $225 и также ниже цены IPO в $135.

Снятие ограничения на продажу станет первым из нескольких этапов, после которых в течение ближайших месяцев дополнительные пакеты акций будут доступны для торгов.

После неудачного запуска ракета Starship успешно вывела спутники на орбиту во время испытания в конце прошлого месяца. Будущие тесты могут включать попытку использования гигантских механических захватов на стартовой площадке Starbase в Техасе для улавливания ракеты и ее ускорителя во время возвращения на Землю.

Спутниковый коммуникационный бизнес SpaceX - Starlink - является крупным источником доходов компании благодаря контрактам по всему миру. В то же время компания также имеет убыточное направление искусственного интеллекта, известное благодаря инструменту Grok, а также социальную сеть X, бывший Twitter.

Зеленский попросил Трампа договориться с Маском об использовании Starlink для ударов по пусковым установкам рф - The Atlantic31.07.26, 17:29 • 3816 просмотров

Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
SpaceX Starship
Тесла, Инк.
Старлинк
Ассошиэйтед Пресс
SpaceX
НАСА
Техас
Илон Маск