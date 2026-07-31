Зеленский попросил Трампа договориться с Маском об использовании Starlink для ударов по пусковым установкам рф - The Atlantic

Президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи с президентом США Дональдом Трампом попросил его содействовать получению разрешения от Илона Маска на использование системы Starlink для наведения украинских беспилотников по пусковым установкам баллистических ракет на территории россии. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на трех осведомленных собеседников, передает УНН.

Детали

По данным издания, сейчас SpaceX ограничивает использование Starlink только территорией Украины, включая временно оккупированные регионы, и блокирует работу системы внутри россии. Из-за этого украинские дальнобойные беспилотники вынуждены использовать менее надежные системы наведения.

Во время переговоров Зеленский объяснил Трампу, что Украина нуждается в возможности наносить точечные удары по мобильным пусковым установкам баллистических ракет, которые россия использует для атак на украинские города. По словам собеседников издания, Трамп заявил, что рассмотрит эту просьбу и поговорит с Маском, однако никаких конкретных обязательств или сроков не назвал.

The Atlantic отмечает, что Зеленский также просил личной встречи с Илоном Маском, чтобы обсудить этот вопрос, однако миллиардер отказался от приглашения.

В качестве альтернативы украинская сторона предложила предоставить доступ к военной спутниковой сети Starshield, которую также разработала SpaceX. В то же время украинские чиновники подчеркнули, что интеграция этой системы будет сложнее и дороже, тогда как Starlink уже полностью интегрирован в работу украинских беспилотников - говорится в материале.

По информации издания, Зеленский аргументировал свое предложение тем, что после сокращения запасов американских ракет-перехватчиков Patriot Украина нуждается в других способах нейтрализации российских баллистических ракет. Одним из них может стать уничтожение пусковых установок еще до запуска.

В то же время собеседники The Atlantic отмечают, что администрация США учитывает возможные риски, ведь использование американских технологий для ударов по территории россии может быть воспринято Москвой как дополнительная эскалация. Именно поэтому окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

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