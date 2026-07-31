Зеленский попросил Трампа договориться с Маском об использовании Starlink для ударов по пусковым установкам рф - The Atlantic

$45.540.1351.250.19
ukenru
14:28 • 12970 просмотра
Владимира Ценова отправили под арест с залогом в 15 млн гривенPhoto
13:47 • 20728 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям
11:54 • 27540 просмотра
Международные резервы Украины выросли до $49,1 млрд - помогли деньги от партнеров
11:33 • 26907 просмотра
130 человек подозревают в причастности к беспорядкам в БорщаговкеVideo
10:50 • 20614 просмотра
Украина получила от ЕС еще €4,36 млрд
Эксклюзив
10:39 • 17460 просмотра
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: суд взял под стражу подозреваемого Виктора ЕнуPhoto
5 ноября, 09:00 • 18986 просмотра
россия нанесла 78 ударов по энергетике Украины с начала недели - Минэнерго
5 ноября, 07:28 • 33223 просмотра
Зеленский впервые прокомментировал результаты выборов в США
Эксклюзив
5 ноября, 07:10 • 46660 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 06:00 • 45820 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании5 ноября, 06:20 • 47793 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto5 ноября, 06:51 • 32212 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo5 ноября, 07:02 • 32396 просмотра
"Это не те шутки": Зеленский отреагировал на заявления Маска о потерях российских солдат5 ноября, 08:19 • 23307 просмотра
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo5 ноября, 08:44 • 15408 просмотра
публикации
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям13:47 • 20693 просмотра
Бизнесу вернут 15% стоимости украинской техники: что можно приобрести и как получить компенсацию12:58 • 10721 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 07:10 • 46639 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании5 ноября, 06:20 • 48043 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 06:00 • 45800 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Мелания Трамп
Джорджия Мелони
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Италия
Париж
Соединённые Штаты
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Британский суд признал бывшего мужа Кэти Перри виновным в изнасиловании и сексуальных нападениях14:54 • 1998 просмотра
Мелания Трамп возмущена агрессивной миграционной политикой США из-за депортации знакомых14:39 • 2686 просмотра
Адам Драйвер отверг возвращенние в "Звёздные войны"14:15 • 3008 просмотра
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo5 ноября, 08:44 • 15545 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo5 ноября, 07:02 • 32590 просмотра
Актуальное
Отопление
Financial Times
Фильм
Техника
The Economist

Зеленский попросил Трампа договориться с Маском об использовании Starlink для ударов по пусковым установкам рф - The Atlantic

Киев • УНН

 • 3982 просмотра

Зеленский на закрытой встрече с Трампом попросил содействия в получении разрешения Маска на использование Starlink для наведения БПЛА на пусковые установки в россии. Трамп пообещал рассмотреть просьбу, но не дал конкретных обязательств.

Зеленский попросил Трампа договориться с Маском об использовании Starlink для ударов по пусковым установкам рф - The Atlantic

Президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи с президентом США Дональдом Трампом попросил его содействовать получению разрешения от Илона Маска на использование системы Starlink для наведения украинских беспилотников по пусковым установкам баллистических ракет на территории россии. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на трех осведомленных собеседников, передает УНН.

Детали

По данным издания, сейчас SpaceX ограничивает использование Starlink только территорией Украины, включая временно оккупированные регионы, и блокирует работу системы внутри россии. Из-за этого украинские дальнобойные беспилотники вынуждены использовать менее надежные системы наведения.

Во время переговоров Зеленский объяснил Трампу, что Украина нуждается в возможности наносить точечные удары по мобильным пусковым установкам баллистических ракет, которые россия использует для атак на украинские города. По словам собеседников издания, Трамп заявил, что рассмотрит эту просьбу и поговорит с Маском, однако никаких конкретных обязательств или сроков не назвал.

The Atlantic отмечает, что Зеленский также просил личной встречи с Илоном Маском, чтобы обсудить этот вопрос, однако миллиардер отказался от приглашения.

В качестве альтернативы украинская сторона предложила предоставить доступ к военной спутниковой сети Starshield, которую также разработала SpaceX. В то же время украинские чиновники подчеркнули, что интеграция этой системы будет сложнее и дороже, тогда как Starlink уже полностью интегрирован в работу украинских беспилотников

- говорится в материале.

По информации издания, Зеленский аргументировал свое предложение тем, что после сокращения запасов американских ракет-перехватчиков Patriot Украина нуждается в других способах нейтрализации российских баллистических ракет. Одним из них может стать уничтожение пусковых установок еще до запуска.

В то же время собеседники The Atlantic отмечают, что администрация США учитывает возможные риски, ведь использование американских технологий для ударов по территории россии может быть воспринято Москвой как дополнительная эскалация. Именно поэтому окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Трамп усомнился в предоставлении Украине лицензии на производство ракет для Patriot - FT31.07.2026, 04:39 • 18219 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Санкции
Военное положение
Война в Украине