Стоимость восстановления Украины выросла до 588 млрд долларов – оценка Всемирного банка
Киев • УНН
Восстановление экономики Украины в течение следующего десятилетия оценивается в 588 миллиардов долларов. Эта сумма на 12% больше предыдущей оценки из-за роста разрушений от войны.
Детали
По совместной оценке Всемирного банка, ООН, Европейской комиссии и правительства Украины, пересмотр суммы связан прежде всего с ростом объемов разрушений, вызванных полномасштабной войной России против Украины.
Обновленная оценка охватывает период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года. В отчете отмечается, что по сравнению с прошлым годом объем поврежденной или уничтоженной энергетической инфраструктуры вырос на 21%, что существенно повлияло на общие потребности в финансировании восстановления.
В документе отмечается, что речь идет не только о восстановлении разрушенных объектов, но и о восстановлении экономики с учетом долгосрочных вызовов, модернизации инфраструктуры и адаптации к стандартам Европейского Союза.
Напомним
