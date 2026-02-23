Стоимость восстановления Украины выросла до 588 млрд долларов – оценка Всемирного банка

$43.270.01
50.920.00
ukenru
15:53 • 236 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
15:29 • 1378 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
14:58 • 3088 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
14:29 • 6908 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
13:20 • 33352 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02 • 40441 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
12:02 • 25810 просмотра
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Эксклюзив
10:58 • 31237 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
10:23 • 31415 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 25601 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
95%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Изменения движения поездов коснулись шести областей, часть рейсов заменили автобусами23 февраля, 07:45 • 50373 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 57510 просмотра
Нидерланды получили самого молодого премьер-министра в истории - король принял присягу нового коалиционного правительстваVideo11:50 • 33140 просмотра
Новые 200-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение - что нужно знатьPhoto13:28 • 19725 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса14:00 • 10854 просмотра
публикации
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса14:00 • 10886 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:20 • 33352 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
13:02 • 40441 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 134843 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 144197 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Руслан Кравченко
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Словакия
Львов
Реклама
УНН Lite
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 57568 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 66261 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 66425 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 65369 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 45143 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
WhatsApp
Старлинк
Дипломатка

Стоимость восстановления Украины выросла до 588 млрд долларов – оценка Всемирного банка

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Восстановление экономики Украины в течение следующего десятилетия оценивается в 588 миллиардов долларов. Эта сумма на 12% больше предыдущей оценки из-за роста разрушений от войны.

Стоимость восстановления Украины выросла до 588 млрд долларов – оценка Всемирного банка

Восстановление экономики Украины в течение следующего десятилетия потребует около 588 миллиардов долларов, что на 12% больше, чем в предыдущей оценке. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По совместной оценке Всемирного банка, ООН, Европейской комиссии и правительства Украины, пересмотр суммы связан прежде всего с ростом объемов разрушений, вызванных полномасштабной войной России против Украины.

Обновленная оценка охватывает период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года. В отчете отмечается, что по сравнению с прошлым годом объем поврежденной или уничтоженной энергетической инфраструктуры вырос на 21%, что существенно повлияло на общие потребности в финансировании восстановления.

В документе отмечается, что речь идет не только о восстановлении разрушенных объектов, но и о восстановлении экономики с учетом долгосрочных вызовов, модернизации инфраструктуры и адаптации к стандартам Европейского Союза.

Напомним

Европейский Союз продлил санкции против России до 24 февраля 2027 года. Это решение принято из-за нарушения международного права и вступит в силу 24 февраля 2026 года.

Андрей Тимощенков

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Графики отключений электроэнергии
Государственный бюджет
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Всемирный банк
Европейская комиссия
Reuters
Организация Объединенных Наций
Европейский Союз
Украина