Ексклюзив
15:29 • 330 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 1934 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
14:29 • 5852 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
13:20 • 32543 перегляди
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 39762 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02 • 25417 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
10:58 • 30806 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 31248 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 25486 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
23 лютого, 07:26 • 34595 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
Вартість відновлення України зросла до 588 млрд доларів – оцінка Світового банку

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Відновлення економіки України протягом наступного десятиліття оцінюється у 588 мільярдів доларів. Ця сума на 12% більша за попередню оцінку через зростання руйнувань від війни.

Вартість відновлення України зросла до 588 млрд доларів – оцінка Світового банку

Відновлення економіки України протягом наступного десятиліття потребуватиме близько 588 мільярдів доларів, що на 12% більше, ніж у попередній оцінці. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

За спільною оцінкою Світового банку, ООН, Європейської комісії та уряду України, перегляд суми пов’язаний насамперед зі зростанням обсягів руйнувань, спричинених повномасштабною війною росії проти України.

Оновлена оцінка охоплює період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2025 року. У звіті зазначається, що порівняно з минулим роком обсяг пошкодженої або знищеної енергетичної інфраструктури зріс на 21%, що суттєво вплинуло на загальні потреби у фінансуванні відбудови.

У документі наголошується, що йдеться не лише про відновлення зруйнованих об’єктів, а й про відбудову економіки з урахуванням довгострокових викликів, модернізацію інфраструктури та адаптацію до стандартів Європейського Союзу.

Нагадаємо

Європейський Союз продовжив санкції проти росії до 24 лютого 2027 року. Це рішення ухвалено через порушення міжнародного права та набуде чинності 24 лютого 2026 року.

Андрій Тимощенков

