Вартість відновлення України зросла до 588 млрд доларів – оцінка Світового банку
Київ • УНН
Відновлення економіки України протягом наступного десятиліття потребуватиме близько 588 мільярдів доларів, що на 12% більше, ніж у попередній оцінці. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
За спільною оцінкою Світового банку, ООН, Європейської комісії та уряду України, перегляд суми пов’язаний насамперед зі зростанням обсягів руйнувань, спричинених повномасштабною війною росії проти України.
Оновлена оцінка охоплює період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2025 року. У звіті зазначається, що порівняно з минулим роком обсяг пошкодженої або знищеної енергетичної інфраструктури зріс на 21%, що суттєво вплинуло на загальні потреби у фінансуванні відбудови.
У документі наголошується, що йдеться не лише про відновлення зруйнованих об’єктів, а й про відбудову економіки з урахуванням довгострокових викликів, модернізацію інфраструктури та адаптацію до стандартів Європейського Союзу.
Нагадаємо
Європейський Союз продовжив санкції проти росії до 24 лютого 2027 року. Це рішення ухвалено через порушення міжнародного права та набуде чинності 24 лютого 2026 року.