Украина привлечет 50 млн евро на внедрение системы экстренной помощи населению - Рада ратифицировала соглашение

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о финансировании системы экстренной помощи. Средства направят на ІТ-инфраструктуру и колл-центры в четырех городах.

Украина привлечет 50 млн евро на внедрение системы экстренной помощи населению - Рада ратифицировала соглашение

Верховная Рада Украины приняла законопроект о ратификации финансового соглашения, предусматривающего предоставление Украине 50 млн евро на внедрение системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру "112" на всей территории Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №0364. 

Детали

"Закон принят", - говорится в карточке законопроекта. 

Согласно документу, Украина планирует привлечь 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на внедрение системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру "112" на всей территории Украины. 

В соглашении указывается, что "система будет базироваться на современной платформе, операционной модели и соответствовать европейским стандартам". 

"Инвестиции в Проект направлены на развертывание ИТ-инфраструктуры для колл-центров наиболее доступного Пункта приема вызовов службы спасения 112, закупку программного обеспечения для центров связи, а также соответствующих ІТ-ресурсов для поддержки всей системы в четырех макрорегионах Украины и резервного центра связи", - отмечается в документе. 

Отмечается, что центры планируется создать в четырех регионах: 

  • центральный (центр связи “Служба 112” в Киеве);
    • западный (центр связи “Служба 112” во Львове);
      • восточный (центр связи “Служба 112” в Днепре);
        • южный (центр связи “Служба 112” в Одессе).

          К платформе "112" будет подключено около 104 подразделений оперативно-спасательных служб - подразделения экстренной помощи населению в Украине, к которым относятся пожарно-спасательные подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подразделения Национальной полиции, центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а также аварийные газовые службы. 

          Для реализации проекта будет использовано серверное и сетевое оборудование известных поставщиков оборудования с технической поддержкой от производителя и исключительно лицензионное программное обеспечение с сопровождением и технической поддержкой от квалифицированных специалистов узкоспециализированных компаний-партнеров.

          Как отмечалось выше, в рамках соглашения планируется привлечь 50 млн евро, из которых: 

          • 40 млн евро - кредит от ЕИБ в рамках Фонда EU4U;
            • 10 млн евро - инвестиционный грант из общего бюджета ЕС в рамках Инвестиционной платформы соседства. 

              Из этих 50 млн евро планируется потратить: 

              • 24 млн евро - на дополнительное оборудование с технической поддержкой, программным обеспечением и системным обслуживанием для центров обработки данных и центра связи “Служба 112” в Киеве, Львове, Днепре и Одессе;
                • 11,5 млн евро - на дополнительное оборудование с технической поддержкой, программным обеспечением, системным обслуживанием для резервного дата-центра;
                  • 2,4 млн евро - на оборудование для основных компонентов информационной безопасности;
                    • 2 млн евро - на построение и обслуживание каналов связи;
                      • 8,1 млн евро - на оборудование для оперативно-спасательных служб;
                        • 8 тыс. евро - на оборудование для оперативно-спасательных служб Крыма и других временно оккупированных территорий;
                          • 1,2 млн евро - на модификацию пакета программного обеспечения “Службы 112”. 

                            Отмечается, что соглашение вступит в силу, когда Европейский инвестиционный банк письменно подтвердит, что он получил доказательства того, что этот закон, которым ратифицировано это Соглашение, и само соглашение вступили в силу.

                            Напомним 

                            МВД обновило приложение 112 Ukraine функциями видеосвязи для людей с нарушением слуха и автоматической геолокацией. Сервисом воспользовались уже более 326 тысяч человек.

                            Павел Башинский

                            Техника
                            Государственный бюджет
                            Война в Украине
                            Национальная полиция Украины
                            Европейский инвестиционный банк
                            Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
                            Днепр (город)
                            Верховная Рада
                            Европейский Союз
                            Украина
                            Львов
                            Одесса
                            Киев